Átok ül Tutanhamon múmiáján: a fáraó ma is emberéleteket követel

Amikor 1922-ben Howard Carter brit régész feltárta Tutanhamon sírját, nemcsak történelmi kincsekre bukkant. A legenda szerint egy átokra is rányitotta az ajtót. Rövid időn belül több ember halt meg, akik részt vettek a feltárásban – és ez a világ figyelmét is felkeltette. A kérdés azóta is kísért: lehetséges, hogy a fáraó tényleg bosszút állt a sírja megsértéséért?

A Királyok Völgyében találták meg a sírt, amely egyedüliként érintetlenül várta a felfedezőket, ugyanis a többi síremléket már korábban kirabolták

Fotó: Prachaya Roekdeethaweesab / Shutterstock

Lord Carnarvon: Tutanhamon első áldozata

Lord Carnarvon, a feltárás finanszírozója, pár hónappal a sír megnyitása után halt meg – elméletileg egy jelentéktelennek tűnő szúnyogcsípés elfertőződése okozta a halálát. A halál időpontjában állítólag Kairóban elsötétültek a fények, és az otthonában élő kutyája vonyítva múlt ki. A legenda szerint Tutanhamon keze volt a dologban.

A halálos lista bővül

Az elkövetkező években több tucat, a sírral kapcsolatba kerülő ember halt meg. Régészek, asszisztensek, látogatók – balesetek, titokzatos betegségek, sőt, öngyilkosságok is sújtották őket. Bár a statisztikák szerint nem haladták meg a kor szokásos halálozási arányait, az összefüggések dermesztően pontosnak tűnnek. A fáraó átka és maga Tutanhamon pedig egyre nagyobb hírnévre tett szert.

Tutanhamon múmiáján egy aranymaszk is volt, ami szintén felbecsülhetetlen régészeti lelet az ókori Egyiptomból

Fotó: Orhan Cam / Shutterstock

Halálos penész vagy túlvilági bosszú?

A tudomány természetesen próbálta megmagyarázni a jelenséget. Az egyik elmélet szerint a zárt sírkamrában évszázadokig megbújó mérgező penészgomba – például az Aspergillus flavus – lehetett felelős a rejtélyes megbetegedésekért. Mások szerint a történet csak egy jól eladható legenda, amit a média fújt fel. De a kérdés mindezek ellenére is ott motoszkál az emberek fejében: miért pont azok haltak meg, akik ott voltak?

Tutanhamon átka ma is él

Bár a kutatók túlnyomó része szkeptikus, a fáraó átka mára a popkultúra része lett. Filmek, könyvek, dokumentumfilmek idézik fel évről évre a múmia bosszújának esetét. Az emberek pedig újra és újra felteszik a kérdést: lehetséges, hogy Tutanhamon, a 3300 éve elhunyt tinédzser fáraó még mindig védelmezi a nyugalmát a túlvilágról – bármi áron?

Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg az ókori Egyiptom híres fáraójáról:

