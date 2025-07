Ősi társaság állítja: Jézus csontjai két titkos amerikai rejtett kriptában nyugszanak

Meghökkentő kijelentést tett egy középkori eredetű rend vezetője: Jézus maradványait állítólag évszázadokkal ezelőtt elrejtették két titkos amerikai széfbe, távol a Vatikán befolyásától.

Megtalálták Jézus sírját?

Fotó: Fred De Noyelle /GODONG / Getty Images

A 12. században alapított Templomos Lovagrend egyik modern vezetője, Timothy W. Hogan a Danny Jones Podcast adásában állította, hogy a rend még a középkorban megtalálta Jézus, Mária Magdolna és Keresztelő János földi maradványait a kelet-jeruzsálemi Talpiot-sírban, majd ezeket titokban az Újvilágba szállították.

Hogan szerint a maradványokat eredetileg hét, ma már csak két széfben őrzik az USA északnyugati részén. Ezek egyike állítólag Isztambulban található, bár ezt ma már a török műkincsvédelem felügyeli. A másik két széf pontos helyszíne nem ismert – és állítólag még a Vatikán sem tud róluk.

A Talpiot-sírt 1980-ban tárták fel, ahol tíz osszáriumot (csonttartó edényt) találtak, közülük haton volt felirat. Az egyik feliraton a „Yeshua bar Yehosef” szerepelt, vagyis „Jézus, József fia”. Bár számos tudós vitatja a sír kapcsolatát Jézussal, Hogan szerint a rend dokumentumai és hajónaplói alátámasztják a történetet. Hogan azt állítja, hogy DNS-tesztek segítségével hamarosan igazolható lesz a maradványok hitelessége. Szerinte ha a Talpiot-sírból nemrég előkerült töredékek megegyeznek a széfekben lévőkkel, történelmi áttörés következhet be.

Ez nem olyasmi, amit rejtegetni próbálunk – csak meg akartuk védeni

– nyilatkozta.

Ha ezek a maradványok a Vatikánhoz kerültek volna, az Egyház eltüntette volna őket, mert ellentmondanak a dogmáinak.

A rend vezetője emellett alternatív értelmezést kínál Jézus feltámadására is: szerinte az nem testi, hanem spirituális újjászületést jelentett, azaz gnosztikus ébredést. Hivatkozik arra a bibliai részre, ahol Jézus tanítványai Keresztelő Jánost Illés próféta reinkarnációjának tartják. Hogan ezen túlmenően meglepő családi történetet is felvázolt: állítása szerint Mária Magdolna először Keresztelő János felesége volt, akitől gyermekei is születtek. János kivégzése után Jézushoz ment feleségül, és közös gyermekeik csontjai szintén a titkos széfekben nyugszanak.