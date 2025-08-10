"Csak 13 napig volt itt" - összetört a tévés, meghalt újszülött kisfia

Gladiator Steel – valódi nevén Zack George – és felesége, Samantha első közös interjújukat adják szeretett fiuk, Leo szomorú haláláról, aki 13 nappal születése után hunyt el.

Fotó: Fé Ngô / Unsplash.com (illusztráció)

Amikor márciusban megszületett Leo kisfia, Samantha George félt kinyitni a szemét. Várandósságának mindössze 23. hetében a hőn áhított kisfia veszélyesen korán érkezett, és az orvosok figyelmeztették, hogy mindössze 50% esély van a túlélésre.

De akárcsak gladiátor apja, a 35 éves Zack, Leo is harcos volt. „Zack orrát és homlokát örökölte” – mosolyog Samantha. „Azt mondtuk az orvosoknak: »Amíg úgy érzitek, van esély az életre, tegyétek meg, amit tudtok.«”

Amikor Leo megszületett, Zack – aki a Gladiátorok című sorozatban is szerepel – és felesége, Samantha már a kétéves Ivy szülei voltak. Zack és Samantha tavaly házasodtak össze a granthami Harlaxton Manorban, barátok, családtagok és a kollégák előtt.

„Mindig azt mondtuk, hogy testvért szeretnénk Ivynek” – mondja Samantha. „Szeptemberben házasodtunk össze, és október végén várandós voltam. Annyira boldogok voltunk.”

A terhesség normálisan zajlott, és a 20. hetes ultrahangon Samantha és Zack örömmel értesültek arról, hogy kisfiút várnak. „Tökéletes volt” – teszi hozzá Zack. „Mindig is fiút és lányt szerettünk volna.”

Így aztán sokkos állapotban voltak, amikor két héttel később Samantha úgy érezte, hogy valami nincs rendben. A kórházban az orvosok közölték vele, hogy vajúdik – és átbeszélték velük a lehetőségeiket.

„Adnak egy papírt, amin alapvetően fel van tüntetve a baba túlélésének valószínűsége, és ha túléli, akkor a látás-, hallás- és egyéb fogyatékosságokkal kapcsolatos problémák lehetősége” – mondja Zack, akinek azt mondták, hogy 100 babából csak 28 nő fel Leo korában. „Nem voltak túl jók a statisztikák. Választhattuk volna az abortuszt” – mondja Zack. „De ez soha nem lett volna opció.”

Zacknek és Samanthanak volt már tapasztalata az újszülött intenzív osztályon (NICU), mivel unokahúguk a 24. héten született, és minden esély ellenére szépen fejlődött. Remélték, hogy Leo is hasonló utat jár be, és a korai jelek biztatóak voltak.