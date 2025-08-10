"Csak 13 napig volt itt" - összetört a tévés, meghalt újszülött kisfia

Gladiator Steel – valódi nevén Zack George – és felesége, Samantha első közös interjújukat adják szeretett fiuk, Leo szomorú haláláról, aki 13 nappal születése után hunyt el.
Amikor márciusban megszületett Leo kisfia, Samantha George félt kinyitni a szemét. Várandósságának mindössze 23. hetében a hőn áhított kisfia veszélyesen korán érkezett, és az orvosok figyelmeztették, hogy mindössze 50% esély van a túlélésre.
De akárcsak gladiátor apja, a 35 éves Zack, Leo is harcos volt. „Zack orrát és homlokát örökölte” – mosolyog Samantha. „Azt mondtuk az orvosoknak: »Amíg úgy érzitek, van esély az életre, tegyétek meg, amit tudtok.«”
Amikor Leo megszületett, Zack – aki a Gladiátorok című sorozatban is szerepel – és felesége, Samantha már a kétéves Ivy szülei voltak. Zack és Samantha tavaly házasodtak össze a granthami Harlaxton Manorban, barátok, családtagok és a kollégák előtt.
„Mindig azt mondtuk, hogy testvért szeretnénk Ivynek” – mondja Samantha. „Szeptemberben házasodtunk össze, és október végén várandós voltam. Annyira boldogok voltunk.”
A terhesség normálisan zajlott, és a 20. hetes ultrahangon Samantha és Zack örömmel értesültek arról, hogy kisfiút várnak. „Tökéletes volt” – teszi hozzá Zack. „Mindig is fiút és lányt szerettünk volna.”
Így aztán sokkos állapotban voltak, amikor két héttel később Samantha úgy érezte, hogy valami nincs rendben. A kórházban az orvosok közölték vele, hogy vajúdik – és átbeszélték velük a lehetőségeiket.
„Adnak egy papírt, amin alapvetően fel van tüntetve a baba túlélésének valószínűsége, és ha túléli, akkor a látás-, hallás- és egyéb fogyatékosságokkal kapcsolatos problémák lehetősége” – mondja Zack, akinek azt mondták, hogy 100 babából csak 28 nő fel Leo korában. „Nem voltak túl jók a statisztikák. Választhattuk volna az abortuszt” – mondja Zack. „De ez soha nem lett volna opció.”
Zacknek és Samanthanak volt már tapasztalata az újszülött intenzív osztályon (NICU), mivel unokahúguk a 24. héten született, és minden esély ellenére szépen fejlődött. Remélték, hogy Leo is hasonló utat jár be, és a korai jelek biztatóak voltak.
„Minden adott volt neki” – mondja Zack. „Nagydarab volt, jó volt a pulzusa.”
Úgy döntöttek, hogy a babájuknak erős névre van szüksége. „Így lett belőle Leo, az oroszlán, mert erős volt és harcos” – mondja Zack.
Először úgy tűnt, Leo dacol az esélyekkel. „Ez egy olyan rögös út” – mondja Samantha. „De amikor a babád élve kijön, azt gondolod: »Majd túljutunk ezen.«” Zack osztozott Samantha pozitivitásában, és a fiuk mellett maradtak, arra biztatva, hogy folytassa.
„Tizenhárom napig volt itt” – mondja Zack. „Világra jött, és nagyon erős volt. Volt egy kezdeti boldog szakasz, amikor az első egy-két napon úgy tűnt, minden nagyon jól megy. Nos, úgy döntöttek az orvosok, hogy leveszik a lélegeztetőgépről. Körülbelül hat órán át bírta CPAP-on (egy nem invazív légzéstámogatási formán), aztán újra bekötötték a lélegeztetőgépbe, és rajta maradt.”
„A „nászút” – az első két nap – után elkezdtek történni dolgok, például agyvérzések” – mondja Zack. „Leónak vérátömlesztésre volt szüksége, ami normális; a tüdeje összeomlott, amire számítottak is, lyuk volt a szívében, és ez is várható, mivel a lyuk a szívben a terhesség későbbi szakaszában bezárul.”
Azonban volt egy másik probléma is, ami aggasztotta az orvosokat. „Légzsákok képződtek a tüdeje körül” – magyarázza Zack. „A tizedik nap körül kezdtek kicsit nagyobbak lenni. Arra a következtetésre jutottak, hogy amikor szondát helyeztek bele, akár az első, akár a második alkalommal, lyuk keletkezett a légcsövében. Senki sem hibás, egy ilyen pici baba nagyon törékeny, ez csak egy kockázat.”
Sajnos a kis Leo állapota romlani kezdett és kérték a családot, búcsúzzanak el tőle.
„Ez nagyon nehéz volt, mert ha nem vették volna le a lélegeztetőről először, valószínűleg még mindig itt lenne” – mondja Zack. „Egy 23 hetes babának rengeteg baja van. Egyik napról a másikra elég rosszul lett, akkor mentünk be, és meghalt.”
Az orvosok megkérdezték Samanthát és Zacket, hogy meg akarják-e próbálni az újraélesztést, de már nem kérhették Leót, hogy tovább küzdjön. „Képzeld el ezt egy ilyen apró babán?” – kérdezi Samantha. „Nem akartunk még több fájdalmat okozni neki.”
Ivy sosem találkozott a bátyjával, és Samantha és Zack megvárják, amíg idősebb lesz, hogy elmondják neki, mi történt. De Ivy vigaszt nyújtott a legsötétebb időszakukban.
„Ivy mindenképpen segített” – mondja Zack. „Sok örömet szerzett nekünk, mosolyt csalt az arcunkra, és jó szórakozás volt elterelni a figyelmünket. Többet segített nekünk, mint azt valaha is gondolná.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.