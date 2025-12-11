„A szeretet nyelve egyetemes, ám ahányan vagyunk, annyiféle nyelvjárását beszéljük” – vallja Gary Chapman család- és párterapeuta, aki szerint a szeretetet, akárcsak az anyanyelvünket, tanuljuk. Ezért is érdemes megismerni a sajátunkon kívül a szeretteinkét – sőt, mind az 5 szeretetnyelvet –, hiszen ezzel a tudással nemcsak a kapcsolatainkat tehetjük szorosabbá és kiegyensúlyozottabbá, de könnyebb lehet az ünnepi készülődés is.

Íme az 5 szeretetnyelv: így válassz személyiségtípusnak megfelelő ajándékot karácsonyra / Fotó: Zamrznuti tonovi / Shutterstock

Ha szereti az elismerő szavakat írjunk szívhez szóló levelet, vagy készítsünk falra tehető képeslapot.

Ha fontos neki a minőségi idő, lepjük meg egy közös programmal.

Ha az ajándékozás a szeretetnyelve, lepjük meg személyre szóló apró ajándékokkal.

Ha valaki a szívességekből érzi a törődést, készítsünk neki otthon beváltható ajándékkártyákat.

Ha a testi érintést kedveli, lepjük megy akár egy masszázzsal.

Így válassz ajándékot az 5 féle szeretetnyelv szerint

1. Ha szereti az elismerő szavakat

Kinek ne esne jól a szóbeli dicséret, ami egyfajta megerősítést ad? Akinek ez a szeretetnyelve, még inkább igényli a verbális visszajelzést, hiszen ez számára a szeretet igazi kifejeződése. Éppen ezért tökéletes ajándék lehet, ha valamilyen módon elmondjuk, miért fontos számunkra az illető, és miért értékeljük. Írhatunk egy szívhez szóló levelet, készíthetünk falra tehető képeslapot, amire felírhatjuk, mit szeretünk benne a legjobban, de tárgyi ajándék mellé is csatolhatunk kedves kísérőszavakat.

2. Fontos neki a minőségi idő?

Az együttlét a kapcsolatok alapja, ám vannak, akiknek az átlagosnál is fontosabb, hogy a figyelmet minél intenzívebben rá fordítsák. A minőségi idő nyelvét beszélőket főként élményajándékkal érdemes meglepni, például egy páros meghívással, amivel részben magunkat és az időnket is odaajándékozzuk. Lehet ez egy vacsora, hétvégi kiruccanás, közös nyaralás, kreatív workshopok, szabadulószoba, vagy bármilyen közös program.

3. Akinek az ajándékozás a nyelve

Vannak, akik akkor érzik a legjobban mások szeretetét, ha rendszeresen apró ajándékokat kapnak. Lényeges, hogy itt nem maga a tárgy, vagy annak az értéke számít, sokkal inkább a gesztus. Ebből érzik ugyanis az érintettek, hogy a másik akkor is gondol rájuk, amikor épp máshol van. Nekik személyre szóló apróságokkal kedveskedhetünk: egy különleges csokoládébonbon, könyv, dísztárgyak, praktikus dolgok, de tökéletes választás lehet a több meglepetést tartalmazó kalendárium is az adventi időszak kezdetén.