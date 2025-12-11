Íme az 5 szeretetnyelv: így válassz személyiségtípusnak megfelelő ajándékot karácsonyra

„A szeretet nyelve egyetemes, ám ahányan vagyunk, annyiféle nyelvjárását beszéljük” – vallja Gary Chapman család- és párterapeuta, aki szerint a szeretetet, akárcsak az anyanyelvünket, tanuljuk. Ezért is érdemes megismerni a sajátunkon kívül a szeretteinkét – sőt, mind az 5 szeretetnyelvet –, hiszen ezzel a tudással nemcsak a kapcsolatainkat tehetjük szorosabbá és kiegyensúlyozottabbá, de könnyebb lehet az ünnepi készülődés is.
Kinek ne esne jól a szóbeli dicséret, ami egyfajta megerősítést ad? Akinek ez a szeretetnyelve, még inkább igényli a verbális visszajelzést, hiszen ez számára a szeretet igazi kifejeződése. Éppen ezért tökéletes ajándék lehet, ha valamilyen módon elmondjuk, miért fontos számunkra az illető, és miért értékeljük. Írhatunk egy szívhez szóló levelet, készíthetünk falra tehető képeslapot, amire felírhatjuk, mit szeretünk benne a legjobban, de tárgyi ajándék mellé is csatolhatunk kedves kísérőszavakat.
Az együttlét a kapcsolatok alapja, ám vannak, akiknek az átlagosnál is fontosabb, hogy a figyelmet minél intenzívebben rá fordítsák. A minőségi idő nyelvét beszélőket főként élményajándékkal érdemes meglepni, például egy páros meghívással, amivel részben magunkat és az időnket is odaajándékozzuk. Lehet ez egy vacsora, hétvégi kiruccanás, közös nyaralás, kreatív workshopok, szabadulószoba, vagy bármilyen közös program.
Vannak, akik akkor érzik a legjobban mások szeretetét, ha rendszeresen apró ajándékokat kapnak. Lényeges, hogy itt nem maga a tárgy, vagy annak az értéke számít, sokkal inkább a gesztus. Ebből érzik ugyanis az érintettek, hogy a másik akkor is gondol rájuk, amikor épp máshol van. Nekik személyre szóló apróságokkal kedveskedhetünk: egy különleges csokoládébonbon, könyv, dísztárgyak, praktikus dolgok, de tökéletes választás lehet a több meglepetést tartalmazó kalendárium is az adventi időszak kezdetén.
A negyedik nyelvet azok beszélik, akiknek többet érnek a szavaknál a tettek: ők ebből érzik a törődést és szeretetet. Ezeket az embereket olyan saját készítésű utalványokkal vagy kártyákkal lephetjük meg, amikre az év során bármikor beváltható felajánlásokat írunk. Ezek lehetnek az otthoni teendők átvállalásai, mosogatás, vasalás, bevásárlás, vagyis amivel megkönnyíthetjük a hétköznapjaikat, de jó ötlet a reggeli ágyba kávé és vacsora kuponok, esetleg a régi ígéretek beváltásai.
Egy ölelés, simogatás, masszázs a nap végén gyakran többet ér és mond minden szónál. Az érintés nyelvét beszélőknek a testi közelség és fizikai figyelmességek nem csupán egyszerű kényeztetések, hanem a valódi gondoskodás és kötődés jelei. Ezért is kiváló karácsonyi ajándék számukra az otthoni masszázsutalvány, öleléskuponok, vagy egy közös wellness, esetleg páros tánctanfolyam. És persze bármilyen ajándékot is adjunk át, öleléssel kísérjük!
