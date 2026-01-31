Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nő feje elé tartott telefon egy aggyal a tesztben

Hány éves valójában az agyad? Teszteld magad ezzel a kvízzel – Néhány kivételes elmét meglephet az eredmény

életkor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 18:15
agyteszt
Sokszor mondjuk, hogy a kor csak egy szám, de az agyunk esetében ez valóban igaz. Kíváncsi vagy rá, hogy vajon a mentális érettséged szintje megegyezik-e a biológiai életkoroddal? Teszteld magad, és derítsd ki az igazat ezzel az izgalmas agyteszttel!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Az évek múlnak, az ember egyre idősebb lesz. Öregszik a testünk, a lelkünk és bizony az agyunk is – de nem feltétlenül ugyanabban a léptékben. Ha kíváncsi vagy, az agyad kora megegyezik-e a testedével, akkor válaszolj a teszt kérdéseire! Könnyen lehet, hogy az értékelés meglepőbb lesz, mint amire számítasz!

Két férfi egymásnak háttal állva az agytesztben.
Töltsd ki a tesztet: derítsd ki, valójában mennyi idős az agyad!
Fotó: Drawlab19 /  Shutterstock 
  • Agyunk kora nem feltétlenül egyezik meg biológiai életkorunkkal.
  • Gondolkodásunk és döntéseink árulkodhatnak valódi koráról.
  • A teszt kérdéseinek megválaszolásával kiderítheted az igazat.

Derítsd ki, mennyi idős az agyad!

Van, aki húszévesen már komolyan mérlegel, tervez és elemez. Más ötven felett is inkább az ösztöneire hallgat, és még mindig kíváncsian, játékosan reagál a világra. Lehet, hogy a te mentális korod sem egyezik az életkoroddal, de fontos dolgot árulhat el rólad. Például azt, hogyan viszonyulsz a változásokhoz, a kockázatokhoz vagy épp saját magadhoz. A teszt kérdéseinek megválaszolásával tisztábban láthatod saját magadat!

  • Agyteszt: fény derül elméd valódi korára

Olvasd el az agyteszt kérdéseit, és mindenhol válaszd ki azt a lehetőséget, amelyik leginkább jellemző rád!

  1. Egy szabadnapon legszívesebben:
    A) Kikapcsolódsz a képernyő előtt
    B) Találkozol a barátaiddal, családoddal
    C) Olvasol vagy tanulsz valami újat
    D) Új élmények után kutatsz
  2. Ha egy problémába ütközöl:
    A) Segítséget kérsz
    B) Próbálod egyedül megoldani, de ha nem sikerül, segítséget kérsz
    C) Addig próbálkozol, amíg meg nem oldod a helyzetet
    D) Alaposan elemzed a helyzetet, és csak azután látsz neki
  3. Egy fontos döntés meghozatala előtt:
    A) A megérzéseidre hallgatsz leginkább
    B) Mindenképp kikéred mások véleményét is
    C) Mérlegeled az előnyöket és a hátrányokat is
    D) Megvizsgálod korábbi tapsztalataid
  4. Új dolgok kipróbálása esetén:
    A) Ragaszkodsz a megszokott, jól bevált választásokhoz
    B) Ha valaki ajánlja, szívesen kipróbálod
    C) Néha szívesen kísérletezel, néha nem
    D) Tudatosan keresed az új élményeket, ízeket, tapasztalatokat
  5. Ha hibát követsz el:
    A) Elsősorban külső okokat keresel, amik okozhatták
    B) Először zavarba jössz, de gyorsan továbblépsz
    C) Kijavítod, amit csak lehet
    D) Tanulsz belőle
  6. Ha valami új dolgot tanulsz, azt:
    A) Alapos megfigyeléssel teszed
    B) A pontos útmutatót követve teszed
    C) Próbálgatással, hibázással és újrakezdéssel teszed
    D) Kísérletezéssel teszed
  7. A jövőhöz való hozzáállásodban jellemző rád, hogy:
    A) Inkább a jelenben élsz, a mostra koncentrálsz
    B) Általános céljaid vannak a jövőre nézve
    C) Konkrét tervekkel rendelkezel az elkövetkezendő évekre nézve
    D) Részletes, pontos és hosszú távú stratégiád van

Értékelés: mennyi idős az agyad?

Fiatal nő gondolkodik az agyával a tesztben.
Most kiderül, a mentális korod magasabb-e, mint hitted!
Fotó: Billion Photos /  Shutterstock 

Ha a legtöbb válaszod A volt:

Az agyad fiatalosabb, mint te magad. Impulzív és ösztönös. A mentális korod alacsonyabb, mint a biológiai életkorod, aminek köszönhetően lelkes, aktív, de sokszor türelmetlen is vagy.

Ha a legtöbb válaszod B volt:

Kiegyensúlyozott gondolkodás jellemez. Jó a koncentrációs képességed, és képes vagy figyelni magadra és másokra is. A tesztre adott válaszaid alapján a mentális korod közel áll a valós életkorodhoz.

Ha a legtöbb válaszod C volt:

Valószínűleg egy tudatos, felelősségteljes életszemlélettel rendelkezel. Az agyad a legtöbb helyzetben érettebb, mint amit a valódi korod sugall, mivel szeretsz a logika mentén, rendszerekben gondolkodni.

Ha a legtöbb válaszod D volt:

Nálad az analitikus, stratégiai gondolkodás a legdominánsabb. A mentális korod jóval magasabb lehet, mint a biológiai életkorod, ami a legtöbb helyzetben stabilitást nyújt neked, de néha átcsaphat kontrollmániába is.

Végezz egy kis agytornát az alábbi videóban hallható találóskérdések megválaszolásával:

Tölts ki még több tesztet a Borson:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu