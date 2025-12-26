KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Gyönyörű mézeskalácsok, amelyek a személyiségteszt alapján arra utalnak, hogy egy örök gyerek veszett el benned.

Ez a személyiségteszt kedvenc karácsonyi édességed alapján fedi fel lelked titkait

önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 13:15
karácsonyi desszertünnepi süteményszemélyiségteszt
Vajon te melyik karácsonyi édességért rajongsz a legjobban: a bejgliért, a mézeskalácsért vagy éppen a zserbóért? Ez a nem mindennapi személyiségteszt a kedvenc ünnepi finomságod alapján fedi fel legrejtettebb tulajdonságaidat. Te melyik sütit választod?
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Különleges személyiségteszt azoknak az édesszájú olvasóinknak, akik az ízlelőbimbóik segítségével tárnák fel lelkük legmélyebb titkait. Válaszd ki a kedvenc karácsonyi édességed és ismerd meg jobban önmagad! Felkészültél?

Szépen tálalt mézeskalács, ami a személyiségtesztben is szerepel.
Ezzel a személyiségteszttel mélyebb önismeretre tehetsz szert.
Fotó: Shutterstock 
  • Ez a játékos személyiségteszt másodpercek alatt fedi fel, milyen ember vagy.
  • Segítségével nagyobb önismeretre tehetsz szert.
  • Nem kell mást tenned, mint választanod egy mennyei finomságot és elolvasnod a hozzá tartozó jellemzést.

Személyiségteszt egy falatban – Te melyik ünnepi sütibe harapnál bele először?

Az ünnepek közeledtével újra előkerülnek azok az isteni édességek, amelyek az egész család arcára mosolyt csalnak. Ez a személyiségteszt ezért a kedvenc finomságod alapján tárja fel, hogy mit árul el rólad a választásod. Te melyiket vennéd el először a sütis tányérról?

  • Mézeskalács
  • Gyümölcskenyér
  • Mákos guba 
  • Zserbó
  • Diós, mákos, gesztenyés bejgli

Mézeskalács

A mézeskalács az a sütemény, ami nélkül elképzelhetetlen az ünnep. Mindamellett, hogy isteni, a kreatív mintázatoknak köszönhetően díszként is tökéletesen megállja a helyét a családi asztalon. Amennyiben a mézeskalács a kedvenced, egy örök gyerek lakozik benned, aki imádja az újdonságokat. Nagyon jó társaság vagy és nagyra becsülöd a családdal és a barátokkal töltött időt.

Gyümölcskenyér

Ha a gyümölcskenyeret kóstolnád meg először, akkor rendkívül hagyománykedvelő személyiség vagy és szeretsz a régi szokások szerint ünnepelni. Amennyire csak lehet, kerülöd a modern dolgokat, köztük a felmixelt karácsonyi dalokat és a túlcsicsázott díszeket. Nagyon szereted az idősek társaságát, akiktől úgy érzed, hogy rengeteget tanulhatsz.

Ínycsiklandó gyümölcskenyér, ami a személyiségtesztben is felbukkan.
Ez az őszinte személyiségteszt kedvenc karácsonyi édességed alapján fedi fel lelked titkait.
Fotó: GettyImages

Mákos guba 

A barátaid és a családod is imádják a társaságodat, mivel egy nagyon pozitív és vidám személyiség vagy. Ennek és persze közvetlenségednek köszönhetően szinte bárkivel képes vagy megtalálni a közös hangot, szeretteid először mindig hozzád fordulnak tanácsért vagy épp egy jó szóért.

Zserbó

A zsebóra esett a választásod? Akkor te vagy a társaság szíve-lelke, aki mindenkivel törődik és meghallgatja mások panaszait. Szeretteid szükségleteit általában a sajátjaid elé helyezed, mert számodra ők állnak az első helyen. Bár kevés barátod van, ők bármikor a tűzbe tennék érted a kezüket.

Diós, mákos, gesztenyés bejgli

Szereted a régi tradíciókat és a bevált ízeket, ezért szerinted azzal sincs baj, ha a bejgli kicsit megreped. Emellett óriási türelem jellemző rád, ami kitűnő hallgatósággá tesz téged. Nagyon szereted az otthon melegét és azért imádod annyira a karácsonyt, mert meghittséggel és nyugalommal tölt el.

Ha megkívántad a karácsonyi édességeket, akkor nézd meg ezt a videót, és készítsd el ezt a rögtön puha mézeskalácsot:



 

