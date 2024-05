95 éves lenne Audrey Hepburn - Ritkán látott fotók kerültek elő róla

Audrey Hepburn filmes karrierje és a világraszóló hollywoodi sikerek után jótékonykodással töltötte életét, az UNICEF nagyköveteként.

Audrey Hepburn az Álom luxuskivitelben című filmben (Fotó: Entertainment Pictures / AFP)

Nehéz gyermekkor, csillogó karrier

Audrey leányiskolában kezdte meg első tanulmányait, szülei válása után édesanyjával és testvéreivel Hollandiába költöztek. Óriási megrázkódtatás volt számára, hogy apja lemondott a családról, egész életére kihatással volt. Audrey 10 éves volt, mikor elkezdődött a háború, látta az utcákon a halált, a félelmet, ezek mind kitörölhetetlen traumaként éltek a szívében. A háború után balett-táncosnőnek tanult, 1948-ban már Londonban debütált, 1951-ben pedig megkapta a Gigi című Broadway-produkció főszerepét.

Első filmszerepe a Római vakáció volt 1953-ban Gregory Peck oldalán, amelyért elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat, eztán nem volt megállás, sorra kapta a szerepeket. 1954-ben férjhez ment Mel Ferrer színészhez, akitől három vetélés után kisfia született. 1968-ban elváltak, majd a színésznő egy ideig nem is vállalt szerepeket, mivel az anyaság kötötte le. 1968-ban hozzáment Andrea Dotti olasz pszichiáterhez, akitől még egy fia született, de később tőle is elvált, mert megtudta, hogy férje megcsalja. 1980-tól 1993-ban bekövetkezett haláláig Robert Wolders holland színésszel élt együtt. Legismertebb filmjei között tartják számon az Álom luxuskivitelben és a My Fair Lady című alkotásokat, melyekben emlékezetes alakítást nyújtott. Audrey Hepburn 1988-tól az UNICEF jószolgálati nagykövete volt.