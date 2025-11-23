Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Párkapcsolati személyiségteszt: ezek az apró jelek árulkodnak róla, hogy ő az igazi

szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 16:45
személyiségteszt
Nem mindig a nagy gesztusok mutatják meg, hogy megtaláltad a nagy őt. A valódi párkapcsolati jelek sokszor csendesek és aprók, de annál mélyebbek. Ez a párkapcsolati személyiségteszt segít észrevenni, hogy ő valóban figyelmes társ-e, és van-e köztetek igazi érzelmi kötődés.
Porosz Viktória
Porosz Viktória

Sokan azt várják, hogy amikor megtalálják szívük választottját, az olyan lesz, mint a filmekben: hirtelen, elsöprő, egyértelmű és felkiáltanak: igen, ő az igazi! De a valóságban ez sokkal finomabban történik. A valódi érzelmi kötődés és párkapcsolati biztonság apró gesztusokon keresztül mutatkozik meg. Egy korábbi mondatod, amire emlékszik. Vagy csak egyszerűen figyel rád. Vagy egy szó, amit pontosan akkor mond, amikor szükséged van rá. Derítsd ki ezzel a párkapcsolati személyiségteszttel!

Boldog párkapcsolati személyiségteszt
Párkapcsolati személyiségteszt: ezekből a jelekből kiderül, hogy ő lesz-e az igazi számodra
Fotó: simona pilolla 2 /  Shutterstock 

Párkapcsolati személyiségteszt: valóban ő az igazi?

Ez a kapcsolati személyiségteszt olyan hétköznapi helyzeteket mutat, amelyekben felismerheted: lehet, hogy ő az igazi. Nem azért, mert tökéletes, hanem mert ott van, jelen van és igazán kapcsolódni akar hozzád.

Vágj bele a személyiségtesztbe, és nézd meg, mit árul el a párkapcsolatodról!

  1. Mesélsz neki valamiről, amit gyerekkorod óta szeretsz. Hogy viselkedik?
    A: Végighallgatja, aztán gyorsan témát vált
    B: Örül, hogy megosztottál magadról valamit, de nem érdekli
    C: Figyel rád, és megjegyzi azokat a dolgokat, amik neked fontosak
  2. Amikor rossz napod van, elmeséled neki a problémáidat. Hogy reagál?
    A: Kínosan érzi magát, és inkább gyorsan lezárná a kérdést
    B: Zavartan, de jó szándékkal megpróbál megnyugtatni
    C: Érti, hogy nem mindig tanács kell, néha az a legfontosabb ha melletted van
  3. A barátaid társaságban hogyan viselkedik veled?
    A: Természetesen viselkedik, hiszen hozzá tartozol
    B: Megjegyzi, hogy milyen csinosak a barátnőid, de csak téged szeret
    C: Leül az italával és figyel, mintha vigyázna rád
  4. Amikor valamiben nem értetek egyet, mit tesz?
    A: Igyekszik megérteni téged, és nem csak a saját nézőpontját képviseli 
    B: Küzd, hogy bebizonyítsa, neki van igaza
    C: Inkább hallgat, hogy ne legyen veszekedés
  5. Volt egy nap, amikor visszafogottabb voltál. Hogyan reagált?
    A: Észrevette a finom jeleket, és törődött veled
    B: Nem tulajdonított neki jelentőséget
    C: Szerinte te néha ilyen furán viselkedsz
  6. Ha valami neked fontos, akkor is hajlandó részt venni benne, ha az nem az ő világa?
    A: Ami neked számít, az neki is érték
    B: Megteszi, hogy ne bántson meg
    C: Hirtelen eszébe jut, hogy nem ér rá
  7. Mit szól ahhoz, ha találkozol időnként a barátnőiddel?
    A: Bízik benned, és érdeklődik, hogy érezted magad
    B: Nem érdekli, hogy elmész-e
    C: Ilyenkor féltékeny és úgy érzi versenyeznie kell másokkal
  8. Meg szokta kérdezni: „Miben tudnék neked segíteni?”
    A: Gyakran, a törődés nála természetes 
    B: Igen, de utána mindig „akar valamit”
    C: Megkérdezi, de aztán nem segít

Értékelés:

Boldog párkapcsolati személyiségteszt értékelés
A személyiségtesztre adott válaszaid többet elárulnak rólad és a párodról, mint gondolnád.
Fotó: fizkes /  Shutterstock 

Ha a legtöbb válaszod A:

Valószínű, hogy olyan emberrel vagy, aki figyelmes társ, megérti az érzelmeidet, és nem ijed meg az intimitástól.

Ha a legtöbb válaszod B:

Sok minden működik köztetek, de nem biztos, hogy mindig egyformán vagytok jelen a kapcsolatban.

Ha a legtöbb válaszod C:

Lehet, hogy még az elején vagytok, vagy a párod másképp fejezi ki magát, de ezeknek az apró, figyelmes pillanatoknak a hiánya hosszú távon kérdéseket vethet fel. Figyelj magadra, és arra, hogyan érzed magad mellette.

Jelek, hogy ő az igazi:

Tölts ki még több személyiségtesztet:

 

