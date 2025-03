Tényleg az exünk volt a hibás, hogy nem működött? Itt az igazság, íme a nagy szerelem teszt

Sokan mondják: „Az exem teljesen őrült volt!” – de vajon tényleg eszelősen viselkedett, vagy csak a szakítás utózöngéje ez a megjegyzés? Töltse ki a Fanny Magazin tesztjét, és derítse ki!





1. Hogy reagált a volt párja, ha esetleg nem válaszolt azonnal az üzenetére?

A) Nem volt gond, kivárta, amíg válaszolok.

B) Néhányszor rákérdezett, de elfogadta, ha elfoglalt voltam.

C) Azonnal összeesküvés-elméleteket gyártott, és minimum tíz üzenetet küldött egymás után.



2. A kapcsolatuk során mennyire volt féltékeny?

A) Egyáltalán nem, bízott bennem.

B) Néha féltékenykedett, de nem vitte túlzásba.

C) Minden beszélgetőtársamat potenciális veszélyforrásnak tekintette.



3. Mi volt a reakciója egy ártatlan vita után?

A) Először alaposan átbeszéltük, majd továbbléptünk.

B) Kicsit duzzogott, de végül elrendeztük.

C) Drámai módon törölte magát mindenhonnan, majd visszatért, mintha mi sem történt volna.



4. Hogyan viselkedett, amikor véget ért a kapcsolat?

A) Szerencsére felnőtt módjára elfogadta, és jó viszonyban váltunk el.

B) Kicsit szenvedett, de nem csinált nagy jelenetet.

C) Mindent megtett, hogy pokollá tegye az életemet.



5. Szokása volt önt ellenőrizni, akár a közösségi médiában, akár máshol?

A) Nem érdekelte, mit csinálok, mivel nem feltételezte rólam, hogy rosszat sántikálok.

B) Néha rákérdezett dolgokra, de nem volt túlzás.

C) Mindig mindent tudott rólam, néha még azelőtt, hogy elmondtam volna neki.



6. Az ön meglátása szerint hogyan viselkedett az exe más emberekkel?

A) Kedves és udvarias volt mindenkivel.

B) Volt, akikkel jól kijött, másokkal kevésbé.

C) Rendszeresen összeveszett emberekkel, és mindig másokat hibáztatott.



7. Miként kezelte a stresszt és a problémákat?

A) Nyugodtan, racionálisan próbálta megoldani.

B) Néha kiborult, de próbált úrrá lenni rajta.

C) Szenvedélyes monológokat tartott arról, hogy az egész világ ellene van.



8. Visszagondolva milyennek látja ezt a kapcsolatot?

A) Voltak jó és rossz pillanatai, de azért összességében normális volt.

B) Néha kimerítő volt, de vannak szép emlékeim is.

C) Egy érzelmi hullámvasút, amit soha többé nem akarok átélni.