Melyik érmét választod? Ez a személyiségteszt elárulja, mennyire vagy a pénz rabja

Pszichológusok szerint négy alapvető pénzügyi személyiségtípus létezik: a pénzimádó, a pénzkerülő, a biztonsági játékos és a státuszkereső. Nézd meg, melyik jellemző rád a leginkább aszerint, hogy az alábbiak közül melyik érmét választod.

Válassz egy érmét! Kiderül, hogyan viszonyulsz a pénzhez

Mit árul el a személyiségedről a pénz?

Ha az első érmét választottad

Te abban hiszel, hogy a pénz a legtöbb problémát megoldja. Számodra az anyagi biztonság és a siker egyet jelent. A pénz neked nemcsak eszköz, hanem az elismerés és a szabadság szimbóluma is. Érdemes ugyanakkor észben tartanod, hogy a boldogság nem a bankszámládon szereplő összegen múlik. Ha tudatosan bánsz a pénzzel, és néha megengedsz magadnak egy kis lazaságot, sokkal kiegyensúlyozottabb lehetsz. Ha a második érmét választottad

Téged elsősorban nem a pénz hajt, hanem az emberi értékek, a lelki egyensúly és a kapcsolatok. Nem szívesen beszélsz pénzről, és előfordulhat, hogy bűntudatot érzel, ha sokat keresel. A gazdagság helyett inkább a harmóniát és az emberi értékeket tartod fontosnak, de vigyázz: ha nem foglalkozol az anyagiakkal, az sem előnyös. Jó megoldás lehet, ha automatizálod a pénzügyeidet, például beállítasz rendszeres megtakarítást. Így nem kell folyton foglalkoznod a pénzzel, az mégis biztonságot ad. Ha a harmadik érmét választottad

Te mindig képben vagy a pénzügyeiddel. Szeretsz előre tervezni és fontos számodra, hogy legyen tartalékod. A pénz jelenti számodra a biztonságot. Ugyanakkor hajlamos lehetsz túlzásba esni és spórolóssá válni, ami miatt nem mersz kockáztatni. Próbáld megtalálni az arany középutat a takarékoskodás és az élmények hajszolása között. Ha a negyedik érmét választottad

Te úgy gondolod, a pénz nemcsak biztonságot, hanem elismerést és luxust is jelent. Szereted, ha a munkádnak kézzel fogható eredménye van, és élvezed, ha megengedhetsz magadnak különleges dolgokat. Arra figyelj, hogy ne az anyagi helyzeted határozza meg az önértékelésedet.

A pénzhez való viszonyunkat leginkább a gyerekkorunk, a családi mintáink és a környezetünk formálják. Az, hogy hogyan gondolkodsz a pénzről, azt tükrözi, mire van szükséged az életben.

Ha felismered, milyen típus vagy, sokkal könnyebb lesz lelkileg is egyensúlyba kerülnöd. A pénz egy eszköz, a kérdés csak az, te irányítod azt, vagy az irányít téged.

