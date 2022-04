Relax kanapé a nappaliban: minek köszönhető népszerűségük? (x)

A relax kanapék olyan bútorok, amelyeket úgy terveztek, hogy teljes nyugalommal tudjon rajta elhelyezkedni, azonban további számos előnyt kínálnak, ezért tanulmányozzuk kicsit jobban a relax ülőgarnitúrákat!

Modern relax kanapék a tökéletes lazulásért

A relaxációs funkcióval rendelkező ülőgarnitúrák olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek megkülönböztetik őket a hagyományos ülőbútoroktól. Lehetőséget kínálnak a test helyzetének megváltoztatására, hogy nagyobb kényelmet érjenek el az azt használó emberek. A bútor relaxációs rendszere számos opcióból állhat, mint például lábtartók, dönthető háttámlák, állítható fejtámlák. A legmodernebb techikának köszönhetően az elavult mechanikusan álltható rendszereket felváltják a legmagasabb kényelmi és minőségi elvárásokat kielégítő, motorosan és fokozatmentesen beállítható elektromos relax funkciók.

Cooper relax kanapék Fotó: kanape-shop.hu

A kárpitozott relax garnitúrák mindezen lehetőségeinek köszönhetően a felhasználó olyan testhelyzetet tud felvenni, amelyben tökéletesen ellazul, anélkül, hogy teljesen le kellene feküdnie. Ezen kívül a relax kanapék és relax fotelek könnyen összeilleszthetők a nappali többi bútorával, mivel sokféle kivitelben, kárpitozásban és színben készülnek. Manapság szerencsére már elérhetőek nagyon szuper kárpitok, mint például az úgynevezett AquaClean szövetek, amikről a legmakacsabb szennyeződéseket is csupán vízzel könnyen lemoshatunk, vagy a kedvenc háziállataink nem igazán tudnak benne kárt tenni köszönhetően a legmodernebb gyártási technológiáknak: nem akad bele a macska körme, nagyon könnyen eltávolítható róla a szőr, mivel az nem szúrja át a szövetet, de az állati testnedvek sem tesznek benne kárt.

A relax kanapék fő előnye, hogy otthoni pihenésre tervezett bútorok. Ezen kívül abban is kivételesek, hogy felülmúlhatatlan kényelmet biztosítanak, melynek köszönhetően egyre több cég dönt úgy, hogy a dolgozóik munkahelyi elégedettségét is figyelembe véve a pihenőszobákat ilyen ülőgarnitúrákkal is berendezik, hogy megfelelő jólétet, kényelmet és szabadságot biztosítshassanak az alkalmazottaknak, hogy egy kis pihenés után ismét megfelelő fókuszt és koncentrációt tudjanak elérni. Annak ellenére, hogy a motoros relax rendszer szerkezete tartós fémből készült van, a relax bútorok megjelenése nem nehézkes és nem is nehéz, így könnyen mozgatható.

Quartz U-alakú ágyazható sarokgarnitúra elektromos relax funkcióval Fotó: kanape-shop.hu

A nappali relax funkciós ülőgarnitúrával nagyon könnyedén berendezhető bármilyen nappali, végtelen számú kombináció érhető el: egyenes formájú kétüléses és háromüléses kanapéval, prémium minőségű L-alakú sarokgarnitúrával, de akár egy hatalmas U-form sarokülő is vásárolható. Mindezek az alternatívák az ízléstől, a használó személy igényeitől, valamint a nappali alaprajzától függően, a szobában rendelkezésre álló helynek megfelelően.

A csúcsminőségű relax kanapék és fotelek másik előnye a legújabb formatervezésú dizájnon túl, hogy nagyon funkcionálisak. Amellett, hogy ülhetünk rajtuk, olyan egészségügyi szempontból is nagyon fontos előnyökkel is rendelkeznek, mint a kényelem, a sztresszmentes relaxáció és a kikapcsolódás. Kárpitozott relax fotelek és kanapék elősegítik a pihenést a helyes testtartásban, így jobb lesz egy kiváló relax ülőgarnitúrában ülni és heverészni, mint egy hagyományos kanapéban vagy fotelben. Így az izmok ellazulnak, és akár elkerülhetők a rossz tartásból adódó rettegett kontraktúrák. Ezen túlmenően, ha felemeli a lábát a karosszékben vagy szófán, az megkönnyíti a szív pumpálását és vérkeringést is.

Williams dupla relax funkciós sarokkanapé Fotó: kanape-shop.hu

Egyes relaxációs sarokkanapék szerkezetében extra tárolóhelye is található, mely méretétől függően különböző méretű tárgyak tárolását teszi lehetővé, a pihe-puha takaróktól és párnáktól kezdve egészen az olyan kis elektronikai eszközökig, mint a TV távirányítója.

A fentieken túl fő előny, hogy bármelyik luxus kanapé és fotel már országosan beszerezhető. Ne habozzon tovább, és vásároljon magának egy legújabb design szerint tervezett luxus relaxációs ülőgarnitúrát a megbízható kanape-shop.hu-tól! Választhat egy stílusos sarok ülőgarnitúrát kész konfigurációban, vagy egy virtuális varázsló segítségével megterveznek egy ülőbútort egy adott helyiséghez, így vásárlás előtt ellenőrizheti, hogyan fog kinézni egy adott modell a nappalijában. Az egyik legmodernebb technológia segítségével a kiterjesztett valóságban, saját otthona valós terében láthatja az ülőgarnitúrák megjelenését a kanape-shop.hu 3 dimenziós kanapétervező szolgáltatásával. Tudjuk, hogy a megfelelő szín kiválasztása egy messzi üzletben természetesen nehéz feladat, ennek megkönnyítésére az ország bármely pontján igénybe vehető a Válassz otthon szolgáltatás, mely lehetővé teszik, hogy Ön kényelmesen, előre egyeztetett időpontban választhatja ki nappalijába leginkább passzoló és strapabíró huzatanyagot is.