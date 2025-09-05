Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Viktor, Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Személyiségteszt: melyik rajzfilmfigura lenne a legjobb barátod? Most megtudhatod 5 kérdésből

Személyiségteszt: melyik rajzfilmfigura lenne a legjobb barátod? Most megtudhatod 5 kérdésből

önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 16:15
legjobb barátszemélyiségtesztteszt
Micimackó, Stitch vagy Vuk? Töltsd ki ezt az 5 kérdéses személyiségtesztet, és megtudhatod, melyik klasszikus rajzfilmfigura illik hozzád, mint legjobb barát!
Bors
A szerző cikkei

Mindannyiunknak más fontos egy barátságban: van, aki a nyugalmat, más a kalandot keresi. Ez a rövid személyiségteszt segít kideríteni, melyik ikonikus rajzfilmfigurával alkotnátok páratlan párost!

személyiségteszt, Stitch, legjobb barát
Személyiségteszt: melyik rajzfilm karakter lenne a legjobb barátod? Most kiderül az igazság Fotó: Walt Disney /  Northfoto

Induljon a személyiségteszt!

Mindenki vágyik egy igazán jó barátra – valakire, aki megért, támogat és végigkísér az élet nagy kalandjain. A rajzfilmek tele vannak felejthetetlen karakterekkel, akik pontosan ilyen társak lehetnek. De vajon neked melyikük lenne a legjobb barátod? Válaszolj az alábbi 5 kérdésre, és kiderül, hogy Micimackó, Stitch vagy Vuk lenne-e a hozzád leginkább passzoló rajzfilmbarát!

1. Mit szeretsz legjobban csinálni szabadidődben?

a) Bekuckózni valami finomsággal  

b) Kitalálni valami őrültséget  

c) Sétálni a természetben  

2. Hogyan viselkedsz új emberek között?

a) Kedves vagyok, de egy kicsit visszahúzódó

b) Azonnal beszélgetést kezdeményezek, nem ismerek határokat

c) Figyelek, kiismerem őket, aztán elkezdek nyitni  

3. Mi a legfontosabb számodra egy barátságban?

a) Megértés  

b) Hűség  

c) Közös célok

4. Hogyan kezeled a nehézségeket?

a) Leülök, megeszem egy kis mézet, és megvárom, hogy jobb legyen

b) Robbanok, de aztán megoldom valahogy

c) Okosan és kitartóan, mint egy túlélő

5. Milyen környezetben érzed magad a legjobban?

a) Otthon, biztonságban

b) Bárhol, csak történjen valami izgalmas

c) A szabadban

Lássuk az eredményeket – Számold össze, melyik betűt választottad a legtöbbször

Legtöbb válasz A – Micimackó lenne a legjobb barátod

személyiségteszt, Micimackó, A. A. Milne
A. A. Milne írta a Micimackó című meseregényt, ami 1926-ban jelent meg Fotó: Photo12 via AFP /  AFP

Te is szereted a nyugalmat, az egyszerű örömöket és a mély, őszinte barátságokat. Micimackóval tökéletes párost alkotnátok egy meghitt délutánon.

Legtöbb válasz B – Stitch lenne a legjobb barátod

személyiségteszt, Stitch, legjobb barát
Láttad már a 2025-ben bemutatott Lilo és Stitch – A csillagkutya című filmet? Fotó: Entertainment Pictures /  Northfoto

Izgalmat, kalandot és hűséget keresel – még akkor is, ha néha kicsit őrült a helyzet. Stitch mindig melletted áll, még a legkaotikusabb pillanatokban is.

Legtöbb válasz C – Vuk lenne a legjobb barátod

személyiségteszt, Vuk, magyar rajzfilm, Karak
A Vuk című rajzfilm, Fekete István azonos című regénye alapján készült  Fotó: Róka László /  MTI

Okos, bátor és figyelmes vagy, aki értékeli a szabadságot és a természetet. Vuk hozzád hasonlóan igazi túlélő, akire mindig számíthatsz.

Az alábbi videóban megnézheted a Vuk előzetesét:

Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu