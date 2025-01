Leleplezte az univerzum, a jó angyalok segítik ma ezt a csillagjegyet

A mai napon sokan tapasztalnak változást. Lesz, aki örülni fog ennek, míg másokat kevésbé érint majd jól az új helyzet...

Nem nyugszik az univerzum! Fotó: Bors

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán remekül alakulnak a dolgai. Izgalmas napra számíthat: új feladatokat kap, amikkel első látásra talán nehéznek tűnik megbirkózni, de sikeresen teljesíti őket. Ez fellelkesít, és új lendületet ad önnek.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán hirtelen ön kerülhet a figyelem középpontjába. Nem is tudja, hogy örüljön-e neki, vagy inkább idegesítse. A hírnév kétes értékű dolog. Legalább annyi előnye van, mint hátránya. Vértezze fel magát az irigyek ellen!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Türelmes és kedves tud lenni ma mindenkivel. Ezért jó eséllyel old meg megoldhatatlannak tűnő konfliktusokat is. Valaki másnak is jó tanácsokat ad. És segítik a jó angyalai, hogy másokkal jót tegyen.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Úgy indul el otthonról, hogy azt gondolja, a megszokott ösvényen haladva csinálhatja a rutinfeladatokat. Ehhez képest már a délelőtt meglepetéseket hozhat. Változást, amihez alkalmazkodnia kell. Szerencsére ez jó fordulatot is jelent.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Régi dolgok miatt lehet most veszekedés. Valóban érdemes felmelegíteni a régi sértéseket? Ha inkább a jövőre koncentrál, és a közös tervekre, akkor javíthat a helyzetén. Ellenkező esetben viszont van esélye rontani rajta.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma csupa kedvező fényszög hat önre is. Nagyon sikeres napja lesz, mert van egy ügy, amivel azt hitte, nem fog haladni, de váratlanul a szerencse a kezére játszik. Hirtelen rátalál a megoldásra.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma szokásosnál is jobban oda kellene figyelnie a szervezésre. Könnyen elúszhat ugyanis a dolgaival, ha nem figyel az időbeosztásra. Márpedig ma minden sürgős és létfontosságú. Nagy események vannak készülőben. Legyen talpraesett!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma kisebb-nagyobb sikerben, dicséretben lehet része, aminek következtében szinte szárnyakat kap a lelke. Úgy látszik, ön olyan érzékeny típus, hogy ennyire sok múlik a megbecsülésén. Ha ezt a főnöke is észreveszi, nem felejti el.