Így lehetsz az a nagyszülő, akit imád az unokája – Ha ezt jól csinálod, hamar szövetségesre leltek egymásban

Ugye te is csodás nagyszülővé szeretnél válni, akihez az unokája bátran fordulhat? Ha te sem akarod elvesztegetni az értékes éveket, akkor ismerd meg azt az 5 bevált módszert, amellyel erős nagyszülő-unoka kapcsolatot alakíthatsz ki a csemetével.
A harmonikus nagyszülő-unoka kapcsolat egy olyan vágyálom, amit titokban sokan dédelgetnek, mivel rengeteg melegséget és intimitást hordoz magában. Sok csemete vigaszt, megértést, bölcsességet és feltétel nélküli szeretetet keres a nagyszüleinél. Te is szeretnél az unokád védőpajzsa lenni? Akkor ezeket a trükköket vesd be a kötelék elmélyítése érdekében.
A nagyszülő-unoka kapcsolat már kevés erőfeszítéssel is ápolható és elmélyíthető. Alkalmazd ezeket a tippeket, és érd el, hogy az unokád mindig bizalommal forduljon hozzád.
Fektess hangsúlyt a minőségi időtöltésre
Amint a kapcsolatok megerősítése kerül terítékre, talán az első, ami szóba kerül, a minőségi, együtt töltött idő. Legyen szó akár közös társasozásról, kirándulásról vagy sütögetésről, ezek az élmények maradandó emlékeket teremtenek.
Mesélj neki a múltadról
Mi minden volt más a régi időkben, amikor még fiatal voltál? A kicsik imádják azokat a történeteket, amiben te vagy a főszereplő, hiszen nemcsak rendkívül szórakoztatóak és izgalmasak, hanem felfedik a világ egykori állapotát is.
Ünnepeljétek együtt a mérföldköveket
Egy születésnap, egy névnap, egy óvodai ballagás vagy bármilyen más fontos esemény közös megünneplése megerősítheti a nagyszülő-unoka kapcsolatot. Mivel ezek az alkalmak jelentős szerepet töltenek be a kicsik életében, mindenképpen vegyél részt rajtuk, hiszen ezzel az unokád felé kimutatod a támogatásodat és a szeretetedet, miközben a gesztus az összetartozás érzését kelti.
Alakítsatok ki közös hobbit
Mindketten imádtok sütögetni, vagy a kertészkedés tölt fel titeket igazán? A közös hobbik elképesztő módon tudják mélyíteni a köteléket azáltal, hogy szép emlékként raktározódnak el bennetek.
Használd ki a technológia előnyeit
A digitális szakadék áthidalása nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy nagyszülőként kapcsolatban tudj maradni az unokáiddal. Ugyanis az üzenetküldő felületek és a videóhívások segítségével elkerülhetitek, hogy a távolság rányomja a bélyegét a kapcsolatotokra.
Az alábbi videóban egy kedves animációt tekinthetsz meg az unokák legkedvesebb emlékeiről a nagyszüleikkel:
