„Titokban rákattantam a sógornőm OnlyFans-fiókjára – a kéréseim pedig egyre eltorzultabbak, hogy kielégítsék a sötét fantáziáimat”

A férfi tanácskérő levelében kifejti, hogy ami eleinte ártatlan kíváncsiságként indult, mára egészségtelen érdeklődéssé vált. Hetente belép a sógornője OnlyFans-oldalára egy titkos álnéven, még úgyis, hogy tudja, barátnője azonnal szakítana vele, ha ez kiderülne.
Én 29 éves vagyok, a barátnőm 28, a testvére pedig 26. A barátnőm gyönyörű, és azon gondolkodunk, hogy családot alapítunk. Három éve vagyunk együtt. Amikor beléptem a húga fiókjára, nem az volt a szándékom, hogy hosszú távon regisztráljak. Korábban még soha nem jártam az oldalon, igazából csak egy pillantást akartam vetni rá
– fogalmazott a férfi.
Majd kifejtette, hogy a fiatal nő elmondta neki és a barátnőjének, hogy elindított egy visszafogott fiókot az OnlyFansen, ahol fehérneműben beszélget férfiakkal. Testvére figyelmeztette, hogy ebből baj lesz, de a sógornője már akkor azzal dicsekedett, hogy „elképzelően jó pénzt” keres vele.
Később azon az estén a barátnőm azt mondta, hogy a húga mindig is figyeleméhes volt, és gyakran vonzotta a rossz típusú rajongókat. Megpróbáltam elnyomni a késztetést, hogy megnézzem a fiókját, de egy héten belül beadta a derekam. Egy teljesen más nevet használva furcsa érzés volt flörtölni a nővérével. De azáltal, hogy egy teljesen más személyiséget vettem fel, megengedtem magamnak azt az érzést, hogy valójában nem számít, mert nem is igazán én vagyok.
A férfi szerint négy hónap telt el azóta, és rendszeresen flörtöl vele az OnlyFansen, de soha nem erőltetett ennél többet, így nem gondolja, hogy azért annyira rossz lenne a helyzet. Ugyanakkor hozzátette, hogy legalább hetente kétszer belép az oldalra.
A fiatal nő a múlt hétvégén bevallotta a tanácskérőnek és a nővérének, hogy sok ügyfele egyre többet kezdett kérni tőle – először topless képeket, aztán meztelent, végül már önkielégítést. Majd kitért egy férfira, aki különösen hátborzongató dolgokat kezdett el kérni, majd elkezdett felsorolni néhányat a ő kérései közül is…
Többek között azt, hogy tegyen úgy, mintha eszméletlen és kiszolgáltatott lenne, elájulva feküdne a kanapén. Tudom, hogy ez helytelen, de úgy éreztem, ez egy biztonságos módja annak, hogy felfedezzem a fantáziámat. Egyre inkább undorodom magamtól – hogyan tudok véget vetni ennek a rutinnak?
– tette fel a záró kérdést a tanácstalan barát.
A férfi segítségére pedig a The Sun tanácsadója, Deidre sietett, aki elmondta, hogy valószínű, hogy a titkod előbb-utóbb valamilyen módon kiderül, majd feltette a kérdést, hogy akkor mi lesz?
A kíváncsiságodat már kielégítetted, akkor miért lépsz még mindig be? Azáltal, hogy egyre merészebb tartalmakat kérsz, egy sötét útra léptél. Azt tanácsolom, hogy töröld a fiókodat, mielőtt a dolgok tovább eszkalálódnának, és mielőtt a sógornőd keményebb tartalmak készítésébe kezdene
– fogalmazott a szakértő.
Deidre szerint, amit a férfi tesz, sok szinten baljós. A sógornője nem tudja, hogy ő az, és abban is biztos, hogy a barátnője ezt megcsalásként élné meg. Emellett különösen aggasztónak találja azok a fantáziáit, amelyekben kiszolgáltatott, eszméletlen állapotban szeretné őt látni. Sok pornófogyasztó idővel egyre szélsőségesebb tartalmakat kezd keresni, mert egyre nagyobb kockázatra van szükségük ahhoz, hogy ugyanazt az élményt elérjék.
Miután törölted a fiókodat, gondoskodj róla, hogy lefoglald magad azokban az időszakokban, amikor korábban kísértést éreztél volna a belépésre
– idézi a The Sun a szakértő szavait.
Deidre szerint ilyen sötét késztetések mellett valószínű, hogy szakember segítségére lesz szüksége a férfinak ahhoz, hogy távol tudja tartani magát az ilyen romboló helyzetektől. Majd azt tanácsolta, hogy fordítsa vissza az energiáit a párkapcsolatára.
Megvan benned a lehetőség, hogy gyönyörű családi életet építs a barátnőddel, de ehhez elköteleződésre lesz szükség.
