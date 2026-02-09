„Titokban rákattantam a sógornőm OnlyFans-fiókjára – a kéréseim pedig egyre eltorzultabbak, hogy kielégítsék a sötét fantáziáimat”

A férfi tanácskérő levelében kifejti, hogy ami eleinte ártatlan kíváncsiságként indult, mára egészségtelen érdeklődéssé vált. Hetente belép a sógornője OnlyFans-oldalára egy titkos álnéven, még úgyis, hogy tudja, barátnője azonnal szakítana vele, ha ez kiderülne.

Fotó: Varavin88 / Shutterstock

„Titokban rákattantam a sógornőm OnlyFans-fiókjára”

Én 29 éves vagyok, a barátnőm 28, a testvére pedig 26. A barátnőm gyönyörű, és azon gondolkodunk, hogy családot alapítunk. Három éve vagyunk együtt. Amikor beléptem a húga fiókjára, nem az volt a szándékom, hogy hosszú távon regisztráljak. Korábban még soha nem jártam az oldalon, igazából csak egy pillantást akartam vetni rá

– fogalmazott a férfi.

Majd kifejtette, hogy a fiatal nő elmondta neki és a barátnőjének, hogy elindított egy visszafogott fiókot az OnlyFansen, ahol fehérneműben beszélget férfiakkal. Testvére figyelmeztette, hogy ebből baj lesz, de a sógornője már akkor azzal dicsekedett, hogy „elképzelően jó pénzt” keres vele.

Később azon az estén a barátnőm azt mondta, hogy a húga mindig is figyeleméhes volt, és gyakran vonzotta a rossz típusú rajongókat. Megpróbáltam elnyomni a késztetést, hogy megnézzem a fiókját, de egy héten belül beadta a derekam. Egy teljesen más nevet használva furcsa érzés volt flörtölni a nővérével. De azáltal, hogy egy teljesen más személyiséget vettem fel, megengedtem magamnak azt az érzést, hogy valójában nem számít, mert nem is igazán én vagyok.

A férfi szerint négy hónap telt el azóta, és rendszeresen flörtöl vele az OnlyFansen, de soha nem erőltetett ennél többet, így nem gondolja, hogy azért annyira rossz lenne a helyzet. Ugyanakkor hozzátette, hogy legalább hetente kétszer belép az oldalra.

A fiatal nő a múlt hétvégén bevallotta a tanácskérőnek és a nővérének, hogy sok ügyfele egyre többet kezdett kérni tőle – először topless képeket, aztán meztelent, végül már önkielégítést. Majd kitért egy férfira, aki különösen hátborzongató dolgokat kezdett el kérni, majd elkezdett felsorolni néhányat a ő kérései közül is…

Többek között azt, hogy tegyen úgy, mintha eszméletlen és kiszolgáltatott lenne, elájulva feküdne a kanapén. Tudom, hogy ez helytelen, de úgy éreztem, ez egy biztonságos módja annak, hogy felfedezzem a fantáziámat. Egyre inkább undorodom magamtól – hogyan tudok véget vetni ennek a rutinnak?

– tette fel a záró kérdést a tanácstalan barát.