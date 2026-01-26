„Elválok a feleségemtől az OnlyFans-fiókja miatt – nem bírom elviselni ezt a megaláztatást”

Heves online vitát váltott ki egy névtelenségét megtartó férfi azon irománya, melyben leírta: válik feleségétől és közös gyermekük felügyeletét is el akarja venni tőle, miután a nő OnlyFans-oldalt indított. Mint fogalmazott, neje mindig is aktív volt a közösségi médiában és miután egy barátnője elárulta neki, jelentős bevételre tesz szert a felnőtt tartalmak megosztásával, élettársa is bejelentette, ő is OnlyFanses lesz ráadásul főállásban, ha sikerül jövedelmező követőtábort kiépítenie.

Felesége OnlyFans-es akar lenni, ami miatt ő pedig válni szeretne Fotó: 123RF

OnlyFans vagy család: a kettő együtt nem

Döntésével azonban nemcsak a férjének okozott dühöt, hanem 11 éves lányuknak is kárt tett vele, miután a tinit csúfolni kezdték az iskolában, azok után, hogy édesanyja egy Instagram-szavazást tett közzé arról, hogy a követők szeretnék-e őt látni az OnlyFansen.

Két okból is határozottan ellenzem ezt: személyes okokból és azért, mert gyerekeink vannak. Megmondtam neki, hogy kényelmetlen számomra egy szexmunkással együtt élni, és hogy a legidősebb lányunk fenn van a közösségi médiában, ahogy a barátai is és ez tönkretenné őt. A lányunk ordítva veszett össze az anyjával, csúnya szavak hangzottak el. Két hete nem beszélnek egymással, de a feleségem ennek ellenére létrehozta a fiókot, és már ki is tett néhány képet. Tegnap közöltem vele, hogy beadom a válókeresetet, és a teljes felügyeleti jogot fogom kérni. Nem bírom elviselni a szégyent. A lányunk összetört, és az iskolában zaklatják. Rohadtul dühös vagyok. Soha nem gondoltam volna, hogy ide jut az életem

- adta ki magából Redditen az érzéseit, azonban a fogadtatás nem az volt, amire számított. Közölték vele, nem a 18. században élünk és, hogy a tininek meg kell tanítania, álljon ki magáért az iskolában. De akadt olyan is, aki más problémára hívta fel a figyelmet:

Családod van. Nem lépsz le azonnal, amint konfliktus adódik. Menjetek párterapeutához, dolgozzatok a problémáitokon. Emiatt szétszakítani a családot gyengeség

- írták neki, azonban volt, aki kiállt mellette:

Átlépte a kapcsolatotok határait, és azt csinálta, amit akart, anélkül hogy gondolt volna rád vagy a lányára

- idézte a kommentet a Mirror.