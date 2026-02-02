"Vagyonokat fizetnek a férfiak azért, hogy esti mesét olvassak nekik"

Régóta tudott tény, hogy világszerte sokan elszigeteltnek érzik magukat, de a férfiakról azt mondják, hogy különösen szenvednek a magány következményeitől. Senki sem tudja ezt jobban, mint Flora, a jógi, akinek a célja, hogy előfizetőinek végül ne legyen többé rá szükségük.
Az Egyesült Államokban élő Flora korábban pikáns tartalmak készítésével töltötte idejét; miután azonban kiégett, úgy döntött, hogy új fókuszra van szüksége, és oldalát az érzelmi kapcsolat, a tudatosság és a magány, a szégyen és a függőség ördögi körének megtörésére való segítségnyújtás köré építette. Most annak szenteli idejét, hogy segítsen a férfiaknak kevésbé egyedül érezni magukat földelő gyakorlatokkal, élő közvetítésekben olvas nekik esti meséket, sőt, sok személyre szabott megerősítési kérést is kap, amelyekben elmondja nekik, hogy jó emberek.
Manapság hatszor annyit keres, mint amikor még pikánsabb tartalmakat árult. Arról nem is beszélve, hogy közben nagy változást is hoz.
Flora, akinek mára több mint 400 000 követője van az Instagramon, azt mondta: „Szóval, én egy közösségi média alkotó vagyok, aki az emberi kapcsolatokra, a férfiak mentális egészségére és a szégyenérzet eltávolítására összpontosít. Először az akkori legjobb barátnőmön keresztül kerültem ebbe bele.”
„Asszisztensként kezdtem a szakmát, beletanultam a dolgokba, és úgy döntöttem, hogy én is meg tudom csinálni! Amikor először létrehoztam a fiókomat, explicit tartalmakat kínáltam, pont úgy, ahogy a körülöttem lévő alkotók is csinálták, mert azt hittem, hogy ez az egyetlen módja a sikernek, de idővel kiégtem.”
„Csak tavaly, amikor a jógatanárképzésem közepén jártam, döntöttem úgy, hogy újrakezdem, és olyan tartalmakat készítek, amik nekem tetszenek, ahelyett, amiről azt gondoltam, hogy csinálnom kellene. Fogalmam sem volt, hogy egy nap azzá fog válni, ami most!”
Flora az OnlyFans oldalon kezdte, ahol a mai napig készít tartalmakat; az oldala azonban teljesen más, mint amire számítanánk. Már karrierje elején bevallotta, hogy elkezdte észrevenni, hogy sok magányos férfi van online, és mielőtt úgy dolgozott volna velük, ahogy most, az emberek mindig megosztották vele a történeteiket.
Flora szerint empatikus és gondoskodó természete segített neki kiteljesedni a szerepben. Flora elmagyarázta, hogy a férfiaknak sokszor nem olyan a környezetük, ahol sebezhetőnek mutatkozhatnának.
Így magyarázta: „A férfiakat felnőttkorukban folyamatosan arra tanítják, hogy erőseknek kell lenniük, el kell rejteniük az érzelmeiket, és mindenáron meg kell védeniük magukat. Megtanulnak egy védőpajzsot felhúzni, amely nem engedi be- vagy kifelé az érzelmeket, és ahogy valószínűleg sejted, ez hatalmas szakadékot teremt másokkal, de különösen önmagukkal.”
„Sokféleképpen segítek a rajongóimnak! Közvetlenebb csatornákat kínálok, például heti jógaórákat, valamint havi nyújtó- és meditációs órákat. Korábban egy Bloom nevű virtuális kurzust is tartottam, ahol a résztvevőkkel havonta egyszer Zoomon találkoztunk, hogy olyan fontos témákról beszélgessünk, mint a magány, a szégyen és a gyász – olyan dolgokról, amelyekről szerintem a férfiaknak ritkán van lehetőségük nyíltan megosztani egymással a gondolataikat.”
„Ez egy gyönyörű és sebezhető élmény volt mindenkinek, beleértve magamat is. De azt is gondolom, hogy a földhözragadt természetem, a mély törődés és a kapcsolatteremtés képessége a tartalmaimon keresztül, valamint az online és az oldalamon való megosztási módom segít biztonságos teret teremteni számukra a megnyíláshoz és a gyógyuláshoz.”
Ami az ügyfeleit illeti, túlnyomórészt 40 és 60 év közötti idősebb férfiak. Bizalmasként viselkedik, és célja, hogy katalizátorként működjön a változáshoz.
„Azt hiszem, az egyik legnagyobb probléma, amivel a férfiak 2026-ban szembesülnek, legalábbis a rajongóimmal folytatott beszélgetéseim alapján, az a képtelenség, hogy kapcsolatba lépjenek az életükben lévő emberekkel, valamint az új kapcsolatok kialakításának nehézségei” – mondta. „Gyakran hallom, hogy a férfiak milyen nehezen tudnak megnyílni a barátaik és a családjuk előtt.”
