"Vagyonokat fizetnek a férfiak azért, hogy esti mesét olvassak nekik"

Régóta tudott tény, hogy világszerte sokan elszigeteltnek érzik magukat, de a férfiakról azt mondják, hogy különösen szenvednek a magány következményeitől. Senki sem tudja ezt jobban, mint Flora, a jógi, akinek a célja, hogy előfizetőinek végül ne legyen többé rá szükségük.

Az elmagányosodás a 21. század egyik tünete

Fotó: 123RF

Az Egyesült Államokban élő Flora korábban pikáns tartalmak készítésével töltötte idejét; miután azonban kiégett, úgy döntött, hogy új fókuszra van szüksége, és oldalát az érzelmi kapcsolat, a tudatosság és a magány, a szégyen és a függőség ördögi körének megtörésére való segítségnyújtás köré építette. Most annak szenteli idejét, hogy segítsen a férfiaknak kevésbé egyedül érezni magukat földelő gyakorlatokkal, élő közvetítésekben olvas nekik esti meséket, sőt, sok személyre szabott megerősítési kérést is kap, amelyekben elmondja nekik, hogy jó emberek.

Manapság hatszor annyit keres, mint amikor még pikánsabb tartalmakat árult. Arról nem is beszélve, hogy közben nagy változást is hoz.

Flora, akinek mára több mint 400 000 követője van az Instagramon, azt mondta: „Szóval, én egy közösségi média alkotó vagyok, aki az emberi kapcsolatokra, a férfiak mentális egészségére és a szégyenérzet eltávolítására összpontosít. Először az akkori legjobb barátnőmön keresztül kerültem ebbe bele.”

„Asszisztensként kezdtem a szakmát, beletanultam a dolgokba, és úgy döntöttem, hogy én is meg tudom csinálni! Amikor először létrehoztam a fiókomat, explicit tartalmakat kínáltam, pont úgy, ahogy a körülöttem lévő alkotók is csinálták, mert azt hittem, hogy ez az egyetlen módja a sikernek, de idővel kiégtem.”

„Csak tavaly, amikor a jógatanárképzésem közepén jártam, döntöttem úgy, hogy újrakezdem, és olyan tartalmakat készítek, amik nekem tetszenek, ahelyett, amiről azt gondoltam, hogy csinálnom kellene. Fogalmam sem volt, hogy egy nap azzá fog válni, ami most!”

Flora az OnlyFans oldalon kezdte, ahol a mai napig készít tartalmakat; az oldala azonban teljesen más, mint amire számítanánk. Már karrierje elején bevallotta, hogy elkezdte észrevenni, hogy sok magányos férfi van online, és mielőtt úgy dolgozott volna velük, ahogy most, az emberek mindig megosztották vele a történeteiket.