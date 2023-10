5 hiba, amit szinte mindenki elkövet az első randin

Az első randi, az első találkozás mindig különleges, ugyanakkor félelmetes is: ekkor még csak tapogatóznak a felek, és persze mindenki igyekszik a legjobb formáját hozni – ugyanakkor sajnos sokan épp emiatt követnek el olyan hibákat, amikkel elronthatják az estét. Persze be kell látni: nem minden első randiból lesz azonnal nagy szerelem, de ha egy picit odafigyelünk, akkor legalább esélyt adhatunk Ámor nyilának, hogy eltaláljon minket. A She segítségével összeszedtük, mire kell odafigyelni az első találka során, és milyen rossz beidegződéseket kell elengednünk.

Egyáltalán nem mindegy, hogy alakul az első találka Fotó: Pexels

Öt tipp a sikeres első randiért

1. Tisztázd előre a helyzetet!

Sokan követik el azt a hibát, hogy az első randevú alkalmával még nem akarnak olyan kényes témákba belemenni, amik alapjaiban határoznak meg egy leendő kapcsolatot. Van már gyereked? Ne titkold el! Nem tudtad még elengedni teljesen az exedet? Úgy korrekt, ha erről is beszélsz – jobb, ha mindketten pontosan tudjátok, mire számíthattok a másiktól.

2. Ha csalódtál, nem bűn lelépni!

Bizony senkinek sem újdonság az, hogy randipartnerünk jobban néz ki a fotókon, vagy egyszerűen csak nincs meg köztetek személyesen a kémia, és ezt már az első pillanattól kezdve pontosan tudjátok. Persze nem minden a külső, ugyanakkor az sem szerencsés, hogy csak azért "szenvedsz végig" egy találkát, mert már megjelentetek mindketten. Sokan inkább hallgatnak, mintsem közöljék: "ne haragudj, másra számítottam, ez köztünk biztos nem fog működni!"

3. Lemondani ér!

Mindenkinek vannak rossz napjai, amikor valahogy semmi sem jön össze: vagy lelkileg, vagy épp fizikailag nem vagyunk topon, és emiatt legszívesebben azt szeretnénk, ha már holnap lenne – vagy rögtön jövő hét! Tényleg ilyen állapotban akarsz elmenni randizni? Ne aggódj: partnered meg fogja érteni, ha átteszitek a találkát egy másik napra!

4. Nem kell mindenhez értened!

Az természetes, ha az első randin mindenki a lejobb oldalát szeretné mutatni, a legokosabbnak, legsokoldalúbbnak szeretne tűni – ugyanakkor az élet minden területén senki sem mozoghat egyformán otthonosan. Nem bűn bevallani, ha valamihez nem értesz, valamiről nincs különösebb véleményed, vagy valami egyszerűen nem érdekel! Ahelyett, hogy elkezdesz handabandázni ezekről a témákról, tereld olyanra a beszélgetést, amiben valóban jó vagy!

5. Vállald be a tökéletlenséged is!

Alighanem az előző pont kiegészítése is lehetne: nem csak szellemi téren, de bizony fizikailag sem vagyunk tökéletesek. A letöbben minden bizonnyal sem modellalkattal, sem tökéletes külsővel nem rendelkezünk – és ezt sem kell szégyellni! Persze mutasd meg, mennyire tudsz jól kinézni, ha akarsz, de ne ess túlzásba! Sajnos sokakkal olyannyira elszalad a ló, hogy már-már másik emberré sminkelik magukat, vagy épp olyan ruhákba bújnak az első találka kedvéért, amit aztán garantálta soha többé nem vesznek magukra, önszántukból legalábbis biztosan nem.