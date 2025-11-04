Elárulta az egykori CIA-ügynök: így lehet kiszúrni, ha valaki hazudik

Azt hiszed, felismered, ha valaki hazudik? Andrew Bustamante, volt CIA-ügynök felfedte azt az egyszerű módszert, amelyet bárki használhat, hogy megállapítsa, ki mond igazat.

Ezzel az egyszerű módszerrel meg lehet állapítani, hogy ki hazudik. (Képünk illusztráció) Fotó: Hananeko_Studio / Shutterstock

Csupán egy kérdésen múlhat az, hogy kiderüljön, valaki hazudik-e

Egy nemrég készült interjúban a We Need To Talk podcastban, amelyet Paul Brunson vezet, a volt kormányzati tisztviselő feltárta, hogyan alakíthatják át a kémkedésben használt titkos eszközök a mindennapi életedet.

Bustamante karrierje magában foglalta a 15 éves szolgálatot az amerikai légierőnél, ahol nukleáris rakétatiszti pozíciót töltött be. Később kitüntették az iraki és afgán szolgálataiért, majd felvették a CIA-hoz, ahol hét évig dolgozott titkos műveleti tisztként.

Az új interjúban taktikáit felfedve elmagyarázta, hogyan lehet valóban megmondani, ha valaki hazudik. Kifejtette, hogy annak kulcsa, hogy megtudd, valaki nem mond igazat, az, ha az állítását valami érzelmi tartalomhoz kötöd és megnézed, hogyan reagál rá.

Azt javasolta, hogy tegyél fel egy érzésre irányuló kérdést, amely érzelmi reakciót vált ki. Ha valaki hazudik, vagy éppen gondosan összeszedett választ próbál összeállítani, akkor kénytelen átpréselni a kérdést a logikai kérgen, és ezt látni fogod az arcán, ha tudod, mire figyelj.

Látni fogod ezt a küzdelmet az arcukon, a küzdő testbeszédükön. Nem egy egyértelmű hazugságra vadászol, hanem a válasz közbeni belső küzdelemre.

- magyarázta.

Érdemes továbbá figyelni az eltéréseket a kimondott szavak és a testbeszéd között. Egy bensőséges dolog felhozása segíthet egy mintázat azonosításában és annak megállapításában, hogy mikor érzékenyek egy adott kérdéssorra.

Valóban elkezdheted keresni a megtévesztés jeleit.

- tette hozzá Bustamante.

További hasznos tippeket is megosztott az egykori CIA-ügynök

Egy másik taktika, amelyet a volt CIA-s a munkája során tanult, az, hogy a kapcsolatokat tranzakcionális szemlélettel nézd. Bustamante beismerte, hogy minden kapcsolatot az életében, még a családjával kapcsolatban állókat is, ilyennek lát, és azt állítja, ez valójában értelmet és értéket adhat.

Amikor üzletet kötsz, az ösztönöd az, hogy valami magasabb értéket kapj cserébe.

- magyarázta.