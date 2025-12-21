Te is folyton kívánod a csokit, ha stresszes vagy? Így törheted meg az ördögi kört egyszer s mindenkorra

A stressz rendkívül jellemző a mai társadalomban és rengeteg embert érint nemtől, kortól és társadalmi helyzettől függetlenül. A folyamatos nyomás azonban nemcsak az érzelmeinkre, hanem viselkedésünkre és étkezési szokásainkra is óriási hatást gyakorol.

5 tipp, hogy hizlaló ételek nélkül kezeld a stresszt

Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock

A stressz óriási hatást gyakorol az étkezési preferenciáinkra.

Ezekkel az egyszerű módszerekkel könnyedén kezelheted a hullámvölgyeket anélkül, hogy nekiállnál habzsolni.

A trükkök segítenek abban, hogy végleg búcsút ints a stresszevésnek.

A stressz egyik legrosszabb következménye, a stresszevés

Amikor feszültek vagyunk, nem igazán törődünk a fontos szükségleteinkkel, inkább arra törekszünk, hogy „túléljünk”, ezért a pihentető alvás, a testmozgás és a kiegyensúlyozott étkezés is háttérbe szorulnak, mivel máshol van a fókuszunk. Ezért ilyenkor nem ritka a stresszevés, melynek során olyan ételek után nyúlunk, amelyek igazi kalóriabombát jelentenek szervezetünk számára és könnyen ránk pakolják a plusz kilókat.

Miért nem megy el a stressztől az étvágyunk?

Bár a stressz rövid távon meggátolhatja, hogy éhesek legyünk, azonban, ha tartósan fennáll, akkor a mellékvese kortizolt szabadít fel, ami hozzájárul az étvágy növekedéséhez és az evésre való hajlamhoz. Amint azonban ez a lelkileg és fizikailag megterhelő időszak véget ér, az említett hormon szintje csökken.

A stressz tehát befolyásolja a preferenciákat az étkezés terén, ami nagyon negatív következményekkel járhat. Egy harvardi kutatás például alátámasztotta, hogy a munkahelyi stressz és egyéb problémák összefüggésbe hozhatóak a hízással.

Így kezeld a stresszt a konyhán kívül

Amennyiben végleg fel akarsz hagyni a stresszevéssel, íme 5 trükk, amikkel könnyedén elérheted a célodat.

Azonosítsd a kiváltó okot

Mindenekelőtt érdemes tisztában lenned azzal, mi az, ami hozzásegít a stresszevéshez. Ugyanis, ha tartasz otthon egy nasis fiókot, az nem feltétlen fogja megkönnyíteni a helyzeted. A legjobb, ha leszámolsz a lakásodban fellelhető finomságokkal és egészséges alternatívára cseréled őket.

Fejleszd a tudatosságod

Ha a stresszes helyzetekben észreveszed, hogy megint a csipsz után nyúlsz, érdemes tudatosítanod magadban, hogy vigaszt keresel, nem pedig éhes vagy. Ilyenkor próbálj következetesen gondolkozni és inkább vegyél sorra egészségesebb opciókat.

Meditálj

A meditáció köztudottan enyhíti a stressz, ezért segíthet neked a tudatosabb étkezésben is. A gyakorlat ugyanis megnyugtatja az idegrendszert, csökkenti a kortizolszintet, valamint fejleszti a tudatosságot és az érzelmi szabályozást.

Mozogj

A testmozgás pozitív hatással lehet a negatív érzelmekre, azok a mozgásformák pedig különösen, amelyek a meditáció elemeit is tartalmazzák, mint például a jóga. Az aktív életmód segít csökkenteni a stressz-szintet, miközben a szervezeted endorfinokat, azaz boldogsághormonokat termel.

Keresd a társaságot

A társas támogatás rendkívül fontos a nehezebb időszakokban, legyen szó a családról, a barátokról vagy a kollégákról. Szeretteid társasága ugyanis képes csökkenteni a stressz-szintet, a velük töltött idő során ugyanis nem érzed magad olyan egyedül.

Az alábbi videó segítségével jobban is megismerheted a stresszevés mögött húzód tudományt: