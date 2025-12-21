Te is folyton kívánod a csokit, ha stresszes vagy? Így törheted meg az ördögi kört egyszer s mindenkorra

A stressz rendkívül jellemző a mai társadalomban és rengeteg embert érint nemtől, kortól és társadalmi helyzettől függetlenül. A folyamatos nyomás azonban nemcsak az érzelmeinkre, hanem viselkedésünkre és étkezési szokásainkra is óriási hatást gyakorol.
Amikor feszültek vagyunk, nem igazán törődünk a fontos szükségleteinkkel, inkább arra törekszünk, hogy „túléljünk”, ezért a pihentető alvás, a testmozgás és a kiegyensúlyozott étkezés is háttérbe szorulnak, mivel máshol van a fókuszunk. Ezért ilyenkor nem ritka a stresszevés, melynek során olyan ételek után nyúlunk, amelyek igazi kalóriabombát jelentenek szervezetünk számára és könnyen ránk pakolják a plusz kilókat.
Miért nem megy el a stressztől az étvágyunk?
Bár a stressz rövid távon meggátolhatja, hogy éhesek legyünk, azonban, ha tartósan fennáll, akkor a mellékvese kortizolt szabadít fel, ami hozzájárul az étvágy növekedéséhez és az evésre való hajlamhoz. Amint azonban ez a lelkileg és fizikailag megterhelő időszak véget ér, az említett hormon szintje csökken.
A stressz tehát befolyásolja a preferenciákat az étkezés terén, ami nagyon negatív következményekkel járhat. Egy harvardi kutatás például alátámasztotta, hogy a munkahelyi stressz és egyéb problémák összefüggésbe hozhatóak a hízással.
Így kezeld a stresszt a konyhán kívül
Amennyiben végleg fel akarsz hagyni a stresszevéssel, íme 5 trükk, amikkel könnyedén elérheted a célodat.
Az alábbi videó segítségével jobban is megismerheted a stresszevés mögött húzód tudományt:
