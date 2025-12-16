Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Karácsonyi vendégvárás – 5 egyszerű trükk, hogy megúszd az ünnepi kimerülést

vendégvárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 08:15
karácsonyénidőtippek-tanácsok
Az ünnepek varázslatosak! De azért valljuk be; sokszor a karácsonyi vendégvárás nem az örömről, hanem a fáradtságról szól. Ha úgy érzed, te főzöl, te pakolsz, te nyugtatod meg a hisztiző unokát – miközben senki nem kérdezi meg, hogy te hogy vagy – akkor ez a cikk neked szól.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Sok nő számára a karácsonyi vendégvárás egyet jelent a végtelen „házi manó üzemmóddal”: ajándékok beszerzése, menütervezés, takarítás, sütés-főzés – és persze a családtagok érzelmi támogatása. Csakhogy a fizikai terhelhetőségünk csökken és őszintén: a lelki tűrőképességünk sem javító tendenciát mutat. Itt az ideje, hogy másképp csináld! Mutatunk 5 egyszerű, de hatékony trükköt, amivel megőrizheted a karácsonyi hangulatot – és a lelki békédet is.

Egy nő a fejét fogja az ajándékok fölött kimerült a karácsonyi vendégvárásban.n
Karácsonyi vendégvárás – 5 egyszerű trükk, hogy megúszd az ünnepi kimerülést
Fotó: FotoHelin /  Shutterstock 
  • Határhúzás kulcsfontosságú, ne vállalj minden feladatot magadra.
  • Törekedj az asszertív kommunikációra.
  • Nem kell, hogy minden tökéletes legyen.

Karácsonyi vendégvárás – avagy, hogy ne ess szét december végére

1. Határokat húzni nem önzőség – hanem túlélési stratégia

Különösen a karácsonyi vendégvárás idején. Az egyik legfontosabb dolog, amit megtanulhatsz: nemet mondani lehet, sőt, kell is. A karácsonyi vendégvárás nem egy egyfős mutatvány – nem kell minden feladatot magadra vállalnod. Már novemberben döntsd el: hány napra, hány főre és milyen programokra vagy hajlandó. Az asszertív kommunikáció itt kulcsfontosságú. Például: „Idén csak 24-én főzök, a 25-ét szeretném pihenéssel tölteni.” Ez nem kifogás – ez önvédelem.

2. Oszd meg – ne csak a süteményt, a feladatokat is

A család nem vendég, hanem közösség. A karácsonyi vendégvárás ne csak rólad szóljon – vond be a gyerekeket, unokákat, rokonokat. Valaki hozza a desszertet, más terítsen meg, harmadik vigye le a szemetet. Készíts előre egy listát, és nyugodtan oszd ki: „Kinek mi a feladata idén?” Meglepően jól működik – főleg, ha nem kérdésként, hanem természetes tényként tálalod.

3. Időbeosztás: a legszebb ajándék, amit magadnak adhatsz

Ne hagyd, hogy az utolsó napokban zúduljon rád minden. A karácsonyi vendégség tervezést igényel – és ez nem csak a menüre vonatkozik. Ütemezd a főzést, vásárlást, dekorálást, sőt, a pihenést is! Iktass be „énidő-blokkokat”: egy séta, egy kávézós csendes félóra, egy nosztalgiafilm-délután. Ha te jól vagy, az egész ünnep gördülékenyebb lesz.

Egy család mézeskalácsot szaggat karácsonyi vendégvárás miatt.
Oszd meg a karácsonyi vendégvárás feladatait a családoddal, nem kell mindent egymagad megoldani.
Fotó: Fox_Ana /  Shutterstock 

4. Asszertív kommunikáció: mondj nemet úgy, hogy ne bánts meg senkit

Ha úgy érzed, kihasználnak, vagy egyszerűen túl sok a feladat, érdemes megtanulni az asszertív mondatokat. A karácsonyi vendégvárás alatt gyakori a „csináld meg, te úgyis jól tudod!” helyzet. Egy asszertív válasz lehet például: „Köszönöm, hogy számítasz rám, de most úgy érzem, ez már túl sok lenne nekem. Inkább osszuk meg.” Ez őszinte, kedves és határozott – épp, amilyen te vagy.

5. Ne akarj tökéletes ünnepet – legyen inkább valóságos

A tökéletesség hajszolása a biztos út a kiégéshez. Egy karácsonyi vendégség akkor sikeres, ha jól érzed magad benne – nem akkor, ha minden teríték aranyszegélyes, és a bejgli 12 pontos szögben szeletelt. Hibázhatsz. Elfogyhat a tej. Eldőlhet a fa. Ne ezekre koncentrálj, hanem az együtt töltött időre. A közös nevetések, emlékek és nyugalom sokkal többet érnek, mint a „tökéletes” ünnepi fotók.

Ünnep, nem vizsga

A karácsony nem teljesítmény. A karácsonyi vendégvárás pedig nem egy projekt, amit le kell vezényelni – hanem egy lehetőség a kapcsolódásra, feltöltődésre. Nem kell mindenkinek megfelelni. Legyen ez az ünnep az első, amit úgy élsz meg, ahogy neked jó. Mert megérdemled. És hidd el, a család is hálás lesz, ha egy nyugodt, kiegyensúlyozott „házigazdát” kap, nem egy túlhajtott karácsonyi robotot.

Nézd meg az alábbi videót:

