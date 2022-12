Minden eddiginél stresszesebb karácsonyra készüljünk! – figyelmeztet a szakember

Az ünnepekkel járó „szokásos” stressz mellett az időjárás változásai okozta stressz hatásaival is számolnunk kell. Ebben a kritikus időszakban sokan magányosak, problémákkal küzdenek, valamint a szomszédos országban zajló háború és az infláció is komoly stresszforrást jelentenek. Ezek nem csak az időjárásra érzékeny, de az egészséges embereket is megterhelik.