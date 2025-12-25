Több oka is lehet annak, hogy valaki nem akarja megenni vagy meginni, amivel megkínálják. Vallási okok, diéta, esetleg nem szereti, vagy csak már simán tele van az illető. Ahelyett, hogy magadba erőltetnél még egy szelet rántott halat, hoztunk pár tippet, hogyan mondj nemet a tukmálásra, hogy elkerüld a karácsonyi túlevést.

Karácsonyi túlevés: így mondj nemet, ha étellel tukmálnak

Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

A tukmálók nem rosszindulatból kínálnak, ez a szeretetnyelvük vagy csak szeretnének jó házigazdák lenni.

Így mondj nemet határozottan, de udvariasan.

Ne dőlj be az érzelmi zsarolásnak.

Íme pár tipp, hogyan mondj nemet a tukmálásra, hogy elkerüld a karácsonyi túlevést

Először értsd meg a tukmálók szándékát

• Szeretetnyelv: nem rosszindulatból kínálnak újra és újra étellel, itallal, lehetséges, hogy az etetés a szeretetnyelvük és így fejezik ki a gondoskodásukat.

• Hagyomány: a jó házigazda folyamatosan a vendégek körül ugrál és kiszolgálja őket. Ha üres a tányérod vagy a poharad, az egyes kultúrákban például annak a jele, hogy még éhes vagy. Gondolj bele, mikor te látsz vendégül másokat, te is izgulsz, hogy minden rendben, senki nem éhes, nem szomjas. A tukmáló is lehet csak jó házigazda szeretne lenni.

• Bizonytalanság: van, aki azért etet, vagy itat, hogy saját magát jobban érezhesse a rossz döntései miatt. Például mert sokat evett, vagy már berúgott és nem akar egyedül szégyenkezni.

Légy határozott, de udvarias

Hogyan mondj nemet a tukmálásra? Határozottan. Ha úgy érzed elkezdődött a tukmálás, fejezd ki határozottan, hogy már nem szeretnél többet enni vagy inni. Fontos azonban, hogy tartsd tiszteletben a másikat és köszönd meg, hogy figyel rád. Viszont, ha már percenként kell nemet mondanod, akkor kedvesen, de határozottan közöld a tukmálóval, hogy ha szükséged lesz valamire szólni fogsz. Így ő is megnyugszik, hogy nem szenvedsz hiányt semmiben, te pedig visszakapod a nyugalmad.

Karácsonyi túlevés: így mondj nemet, ha étellel tukmálnak

Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

Pár mondat, amivel leszerelheted a tukmálókat

• „Köszönöm, most jól vagyok”

• „Már tele vagyok, isteni volt, inkább vinnék haza belőle”

• „Nem fogyasztok sertés/marha húst, de köszönöm, találok más finomságot”

• „Diétázom, ezért most nem kérek, köszönöm”

• „Ha innék még egy pohárral, az megártana”

• „Nincs kedvem ma inni”