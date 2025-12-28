KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hűtlenséget elkövető férfi telefonozik az ágyban.

Ki a hűtlenebb: a nők vagy a férfiak? – A válaszon meg fogsz döbbenni

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 15:45
megcsalásházasságtöréshűtlenség
A köztudatban a megcsalás egyértelműen a férfiakhoz kötött jelenség. Azonban a hűtlenség nem ilyen egyoldalú a nemek tekintetében, és ezt a legújabb adatok is alátámasztják. Meg fogsz lepődni ki, mennyire hajlamos a csalfaságra egy párkapcsolatban!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A hűtlenség óriási tabu, mégis mindenkit foglalkoztat, hogy ki kivel, mikor és pontosan hányszor lép félre. Most megnézzük mit mondanak a számok. Vajon a férfiak vagy a nők hajlamosabbak a megcsalásra? Mutatjuk!

Hűtlenség miatt feldúlt nő nézi a párját és egy szőke nőt.
Hűtlenség: vajon a nők vagy a férfiak csalfábbak?
  • A csalfaság már rég nem csak a férfiakra jellemző viselkedésforma.
  • Egy felmérésben vetették össze a hűtlenséget elkövetők számát a nemek szerint lebontva.
  • Megvizsgálták a házasság előtti félrelépések arányait is.

A férfiak tényleg „vezetnek” a hűtlenségben?

Sokáig az a narratíva élt, és él talán még ma is az emberek fejében, hogy a csalfaság elsősorban a férfiakat jellemzi. A kutatások azonban nem ezt mutatják. A General Social Survey legfrissebb vizsgálatából az derült ki, hogy míg a férfiak hűtlenségi rátája nagyjából változatlan maradt az elmúlt 1-2 évtizedben, a nőké erős emelkedésnek indult.

Mit jelent ez számokban?

A házasságtörés továbbra is gyakoribb a férfiak körében. Körülbelül minden ötödik férj, és minden nyolcadik feleség vallotta be a felmérés során, hogy megcsalta a házastársát. Tehát különbség még mindig van, de már messze nem olyan nagy a szakadék a két nem viselkedése között, mint korábban. 

Miért lehetséges ez? Nagy valószínűséggel az az oka, hogy a társadalmi elvárások az elmúlt évek során átalakultak. A nők ma már sokkal nyíltabban vállalhatják– és vállalják is – saját intim szükségleteiket, vágyaikat.

Hűtlenség a házasság előtt

A megcsalás nemcsak a házasságtörést takarja, sajnos az esküvő előtt is egyre gyakoribb a hűtlenség. A statisztikák azt mutatják, hogy közel minden ötödik ember megcsalja a partnerét még az esküvő előtt. Ez a szám főleg a hosszú távú párkapcsolatban élő, fiatal pároknál jelenik meg.

Miért hűtlen egy férfi és egy nő?

Hűtlenség miatt sértődött fiatal pár a kanapén.
A félrelépésnek számos oka lehet: az egyéni és a párkapcsolati problémákat is érdemes górcső alá venni.
Számos oka lehet annak, ha valaki félrelép. Minden affér összetett és több tényező is közrejátszhat abban, amikor a pár egyik fele úgy dönt, megcsalja partnerét. Sokszor az érzelmi vagy intim elhanyagolás áll a háttérben. Máskor a düh és a bosszúvágy, vagy egyszerűen a kielégítetlen vágyak.

A csúf igazság

Egy felmérés során azt is megvizsgálták, hogy a terhesség időszaka alatt, mennyi a félrelépések száma. Kiderült, hogy a kutatásban résztvevő apák körülbelül 10%-a félrelépett ebben az érzelmileg és mentálisan is megterhelő időszakban.

A hűtlenség adatai nem arról árulkodnak, hogy a kapcsolatok működése vagy minősége hogyan változik, inkább arról, hogy társadalmunk gondolkodásmódja és értékrendje hogyan rajzol új kereteket a nemeknek és a párkapcsolatok dinamikájának.

Az alábbi videóban a női és férfi hűtlenség különbségeiről hallhatsz pár érdekességet:

Olvass tovább a hűtlenség témakörében:

 



