Így lesz valóban akadálymentes a világ

Amikor valóban megérted, mit jelent a hozzáférhetőség és az akadálymentesség, akkor válik világossá: nem elég a jó szándék. Berecz Balázs, az Access4you alapítójának és ügyvezető igazgatójának története megmutatja, mennyi munka és odafigyelés kell ahhoz, hogy a szándékból valódi változás szülessen.
Berecz Balázs 2005 óta kerekesszékes. Egy portugáliai utazás hozta el számára azt a felismerést, amelyből végül egy nemzetközileg is elismert, társadalmi hatású vállalkozás született.
„Éjfélkor, a repülőtérről a szálláshoz érkezve kínos csendbe dermedtünk. Az utazásunk előtt heteken át leveleztünk a lisszaboni szállásadónkkal, fotókat és pontos méreteket egyeztettünk, minden részletet átbeszéltünk.
Legalábbis ezt hittük, mégis köztünk és a bejárat között 4 óriási lépcsőfok tornyosult.
Kétségbeejtő volt, nem értettük, erről miért nem szólt, és nem tudtuk, hogyan fogunk az éjszaka közepén megfelelő szállást találni. Nem a szállásadónk hozzáállásával volt a probléma, fel is cipelt volna a lépcsőn. Akkor értettem meg, hogy a segítőkészség nem elég. Szükség van az akadálymentességről egy olyan közös nyelvre, amit mindannyian értünk és beszélünk. Eldöntöttem, hogy mi fogjuk megcsinálni” – emlékezett vissza lapunknak Berecz Balázs, aki szerint azóta már fejlődött a társadalom hozzáállása a fogyatékkal élő emberekhez.
„Tudatosabb lett ennek a témának a megközelítése. Sok cég – ingatlantulajdonosok, befektetők, bérlők, üzemeltetők – már felismerték, hogy ez nem csak szabályozási kérdés. Az akadálymentesség sokkal több, mint egy jól kommunikálható társadalmi célú kampányelem: a hozzáférhetőség valós, mérhető üzleti előnyt jelent” – fogalmazott, kiemelve, hogy az ESG (a vállalatok fenntarthatóságát értékelő keretrendszer – a szerk.) egyebek mellett hozzájárul az ingatlanok értékének növeléséhez. A vállalati gondolkodás morális fejlődésének eredményeképp fajsúlyos ingatlanpiaci szereplők is beemelték ezt a keretrendszert az üzleti modelljükbe, tovább edukálva ezzel a piacot, valamint kiélezettebb versenyhelyzetet teremtve.
Általános nemzetközi tapasztalat, hogy általában a mozgássérülteket tekintve figyelnek legjobban az akadálymentesítésre az épületek kialakításakor, így a kerekesszékkel élők jellemzően tudják használni az épületek nagy részét. Ugyanakkor a vakok és gyengénlátók, siketek és nagyothallók, illetve a kognitív zavarral élők számára az akadálymentesítés szinte teljesen hiányzik. Éppen ezért az Access4you összesen kilenc fogyatékossággal élő csoport számára méri fel és minősíti az ingatlanokat, hogy azok valóban mindenki számára akadálymentesek legyenek.
Berecz Balázs a következőket tanácsolja:
Mindenkit megillet, hogy akadálymentesen élhessen, és mindannyian tehetünk azért, hogy ez ne csak kevesek kiváltsága legyen, hanem mindenkié, akinek szüksége van rá.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.