Így lesz valóban akadálymentes a világ

Nem elég, ha segíteni akarunk, azt is tudnunk kell, hogyan tegyük.

Az akadálymentesség nem kiváltság, hanem alapvetés kell, hogy legyen.

Néha egy apró gesztus is hatalmas segítség lehet.

Amikor valóban megérted, mit jelent a hozzáférhetőség és az akadálymentesség, akkor válik világossá: nem elég a jó szándék. Berecz Balázs, az Access4you alapítójának és ügyvezető igazgatójának története megmutatja, mennyi munka és odafigyelés kell ahhoz, hogy a szándékból valódi változás szülessen.

Berecz Balázs az Access4you alapítója és ügyvezetője a valódi akadálymentességért dolgozik.

Fotó: Erika Nina Suárez

Egy lisszaboni éjszaka, amely mindent megváltoztatott

Berecz Balázs 2005 óta kerekesszékes. Egy portugáliai utazás hozta el számára azt a felismerést, amelyből végül egy nemzetközileg is elismert, társadalmi hatású vállalkozás született.

„Éjfélkor, a repülőtérről a szálláshoz érkezve kínos csendbe dermedtünk. Az utazásunk előtt heteken át leveleztünk a lisszaboni szállásadónkkal, fotókat és pontos méreteket egyeztettünk, minden részletet átbeszéltünk.

Legalábbis ezt hittük, mégis köztünk és a bejárat között 4 óriási lépcsőfok tornyosult.

Kétségbeejtő volt, nem értettük, erről miért nem szólt, és nem tudtuk, hogyan fogunk az éjszaka közepén megfelelő szállást találni. Nem a szállásadónk hozzáállásával volt a probléma, fel is cipelt volna a lépcsőn. Akkor értettem meg, hogy a segítőkészség nem elég. Szükség van az akadálymentességről egy olyan közös nyelvre, amit mindannyian értünk és beszélünk. Eldöntöttem, hogy mi fogjuk megcsinálni” – emlékezett vissza lapunknak Berecz Balázs, aki szerint azóta már fejlődött a társadalom hozzáállása a fogyatékkal élő emberekhez.

„Tudatosabb lett ennek a témának a megközelítése. Sok cég – ingatlantulajdonosok, befektetők, bérlők, üzemeltetők – már felismerték, hogy ez nem csak szabályozási kérdés. Az akadálymentesség sokkal több, mint egy jól kommunikálható társadalmi célú kampányelem: a hozzáférhetőség valós, mérhető üzleti előnyt jelent” – fogalmazott, kiemelve, hogy az ESG (a vállalatok fenntarthatóságát értékelő keretrendszer – a szerk.) egyebek mellett hozzájárul az ingatlanok értékének növeléséhez. A vállalati gondolkodás morális fejlődésének eredményeképp fajsúlyos ingatlanpiaci szereplők is beemelték ezt a keretrendszert az üzleti modelljükbe, tovább edukálva ezzel a piacot, valamint kiélezettebb versenyhelyzetet teremtve.