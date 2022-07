Szörnyű tragédia: szobájában akasztotta fel magát nyolcéves kislány, egy TikTok kihívás miatt

A különböző netes kihívások, főleg a TikTokon terjedők, sajnos egyre gyakrabban végződnek tragédiával, ráadásul az áldozatok rendszerint gyerekek.

A nyolcéves Lalani Erika Walton híres szeretett volna lenni a TikTokon, azonban egy értelmetlen kihívás az életébe került. A nyolcéves kislány egy fojtogatós kihívásba halt bele, miután kötéllel akasztotta fel magát a szobájában.

A szaporodó halálesetek miatt a közösségi média ellen pert indítottak pénteken a Los Angeles megyei felsőbb bíróságon.

Miután két kislány is életét vesztette egy értelmetlen Tiktok kihívás miatt. Egy nyolc - és egy kilencéves amerikai kislány részt vett a közösségi-oldal terjedő „blackout challenge”, vagy más néven „áramszünet kihívásban”. A per szerint a cég – mely algoritmusokra épül – Lalaninak és a kilencéves Arriani Jaileen Arroyónak rendszeresen közvetített olyan videókat, amelyeken a halálos kimenetelű trend látható. Mindkét fiatal lány életét vesztette, miután megpróbáltak csatlakozni a kihíváshoz.

Az úgynevezett "thumb blowing pass out" vagy "blackout challenge" során a résztvevők addig tartják vissza a lélegzetüket, amíg el nem veszítik az eszméletüket. A korábbi ájulásos játék néven ismert horrorőrületet tavaly élesztették újjá a videómegosztó platformon a vakmerő tinik, akik néha több milliós megtekintést kapnak a részvételért.

A TikTok azt állította, hogy tavaly év végén elkezdték törölni a "#blackoutchallenge" hashtaggel ellátott videókat, hogy így próbáljanak fellépni a jelenség ellen. A folyamatos incidensek azonban arra utalnak, hogy a tinik most már más neveket és címkéket használnak az életveszélyes kihívásukhoz. Azonban a jelentések szerint a TikTokon terjedő kihívást több, 10 és 14 év közötti gyermekek halálával is összefüggésbe hozták az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Olaszországban is – írja a New York Post.

A nyolcéves Lalani lelkes TikTok-felhasználó volt. Éneklős-táncos videókat osztott meg magáról, és remélte, hogy egy nap híressé válhat. 2021 júliusában azonban az algoritmusa elkezdett videókat megjeleníteni az „áramszünet kihívásról”.

A későbbi vizsgálatok a telefonján lévő adatokból kiderítette, Lalani „ismétlődően” nézte a kihívásról szóló videókat, akár órákon keresztül, és ezt vette rá a végzetes döntésre.