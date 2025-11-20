Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Olivér névnapja

20 év után végre kiderült: ezért hagyta ott a férje Angelina Jolie-t

Angelina Jolie
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 19:15
Végre megtudtuk a közel 20 éves titkot! Billy Bob Thornton ezért vált el Angelina Jolie-tól.

Több mint 20 évvel később Billy Bob Thornton felfedte az okot, ami a válásukhoz vezetett Angelina Jolie-val. Az olajügynök sztárja a Rolling Stone magazinnak adott interjúban beszélt házasságairól, melyek száma napjainkra 6-ra rúg. 

  • Billy Bob Thornton és Angelina Jolie 2000 és 2003 között voltak házasok. 
  • Thornton azt állítja, a mai napig közeli kapcsolatban állnak és nagyon jó barátok. 
Angelina Jolie és Billy Bob Thornton 2000-ben.
Angelina Jolie és Billy Bob Thornton szenvedélyes kapcsolata a nyilvánosság előtt zajlott (Fotó: ZUMA Press)

Billy Bob Thornton és Angelina Jolie házassága 

A páros 1999-ben találkozott a Vakrepülés című film forgatásán. Thornton akkoriban Laura Dern jegyese volt, Angelina Jolie pedig nemrég vált el első férjétől, Johnny Lee Millertől. 2000 májusában kötöttek házasságot, a sajtó pedig imádta őket, mert specialitásukká vált a kapcsolatuk és egymás iránti érzéseik rendkívül színpadias reklámozása

Biztosan mindenki emlékszik az ominózus nyakláncokra, amit a két sztár hordott. A láncokon egy-egy egymás vérét tartalmazó kis üvegcse lógott. Ezért a húzásért kaptak hideget-meleget. 

A házasság viszonylag hamar hanyatlásnak indult, Billy Bob Thornton később azt nyilatkozta, hogy az első szög a koporsóba az volt, amikor a Demóna sztárja örökbe fogadta első gyermekét, Maddoxot 2002-ben. A színész bizonytalannak érezte magát az apa szerepben, az életmódjuk pedig kezdett egyre inkább eltérni egymástól. Végül ez vezetett a váláshoz is, de elmondása szerint botránymentesen zajlott ez az időszak. Harag nélkül, közös megegyezéssel váltak el 2003-ban, kapcsolatuk azóta is baráti, rendszeresen beszélnek, nem úgy, mint Angelina Jolie mostani válása Brad Pitt-tel

Életem egyik legjobb időszaka volt. Még mindig közeli barátok vagyunk. Az a kapcsolat végül teljesen civilizált módon zárult le. Egyszerűen csak azért váltunk el, mert nagyon megváltozott az életmódunk.

Angelina Jolie és Billy Bob Thornton a Vakrepülés forgatásán
Angelina Jolie és Billy Bob Thornton a Vakrepülés forgatásán találkoztak (Fotó: Entertainment Pictures)

Billy Bob Thornton házasságai

Angelina Jolie volt a színész ötödik felesége. A Rolling Stone magazinnak adott interjúban összehasonlította jelenlegi házasságát Connie Anglanddel, aki a hatodik a sorban, és korábbi kapcsolatait. 

“Most úgy érzem végre a helyemen vagyok. Az előző házasságaimnál ez úgy alakult, hogy egy este kicsit többet ittunk a kelleténél, mire egyikünk felkiáltott, házasodjunk össze! Én meg azt mondtam, oké, miért ne? Erre mindig azt tudom mondani az embereknek, én legalább megpróbáltam.” 

 

