Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Rajtakaptam a férjemet, hogy megcsal – de egyetlen okból hagytam, hogy folytassa”

megcsalás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 08:00
szeretőfeleségférjviszony
Egy nő összetört szívvel szembesült azzal, hogy a férje megcsalja – most pedig azon őrlődik, hogy elmondja-e az igazságot a férfi szeretőjének. Elmondása szerint nyolc hónapja tud a viszonyról, és azóta titokban figyeli a férje SMS-eit.
N.T.
A szerző cikkei

Ez idő alatt „megszerette” a szeretőt is, és rettenetes érzéssel tölti el a gondolat, hogy elmondja neki az igazat, mivel azzal teljesen romba döntené a másik nő világát is. 

Sad,Man,Asking,Sorry,To,Upset,Woman,Both,Sitting,On
Egy nő sajálja a férje a szeretőjét 
Fotó: simona pilolla 2 /  Shutterstock 

A Redditen ezt írta:

A férjemnek viszonya van. Nyolc hónapja tudtam meg, amikor egy üzenet érkezett „Henrytől”, amiben az állt: „szeretlek”. Sikerült a telefonját szinkronizálnom az iCloud fiókunkkal, és azóta figyelemmel kísérem az üzeneteit. Ami még rosszabb, hogy a szeretője is csak egy áldozat ebben az egészben. Fogalma sincs róla, hogy a férjem nős. Azt mondta neki, hogy külön élünk, és épp válófélben vagyunk.

A nő ezt követően kifejti, hogy a férje javára legyen mondva, soha nem beszél róla rosszat, nem állítja be úgy, hogy ő a szörnyű exfeleség, aki boldogtalanná tette. Egyszerűen nem beszél róla. Szerinte ez azért is van, mert a „gonosz exfeleség” egy klasszikus hazugság, amit a megcsaló férjek szoktak használni, és a szeretője elég okos ahhoz, hogy ezen átlásson.

Bár elismeri, hogy a feleség általában utálja a szeretőt, azt mondja, ennek a nőnek mégis különleges helye van a szívében, mert mindig csak kedvességet mutatott a férje felé. Így folytatta:

Tudom, hogy általában a feleség gyűlöli vagy legalábbis nehezteli a szeretőt, de én nem tudok rá haragudni. Annyira szeretem őt. Fogalma sincs róla, hogy a férjem egy vesztes, ő pedig egy tünemény, aki megérdemelné az egész világot. Képeslapokat készít az idősotthonok lakóinak az ünnepekre, mert szerinte „az ünnepek nagyon magányos időszakok lehetnek számukra”.

A nő azt mondja, a „vesztes férje” nem érdemel meg egy ilyen jószívű nőt az életében, és bár tudja, hogy el kell mondania az igazságot a szeretőnek, már a gondolatától is retteg.

Tisztában vagyok vele, hogy szembe kell néznem vele, és ki kell mondanom, hogy válni akarok. Eddig halogattam. Nem lenne elég férfi ahhoz, hogy ő maga mondja el a szeretőjének, így rám hárulna a feladat, hogy összetörjem a szívét azzal, hogy elmondom neki a rossz hírt. Nem akarok én lenni az, aki miatt sírni fog.

A bejegyzésre sokan reagáltak, valaki például azt írta: „Nagyon kedves embernek tűnik. Ez egy igazi 22-es csapdája”.

Egy másik hozzászóló pedig hozzátette: „Győzd meg róla, hogy van bizonyítékod arra, hogy ti még házasok vagytok és együtt éltek. Lehet, hogy először tagadásba menekül” – írja a Mirror

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu