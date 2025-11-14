„Rajtakaptam a férjemet, hogy megcsal – de egyetlen okból hagytam, hogy folytassa”

Ez idő alatt „megszerette” a szeretőt is, és rettenetes érzéssel tölti el a gondolat, hogy elmondja neki az igazat, mivel azzal teljesen romba döntené a másik nő világát is.

Egy nő sajálja a férje a szeretőjét

A Redditen ezt írta:

A férjemnek viszonya van. Nyolc hónapja tudtam meg, amikor egy üzenet érkezett „Henrytől”, amiben az állt: „szeretlek”. Sikerült a telefonját szinkronizálnom az iCloud fiókunkkal, és azóta figyelemmel kísérem az üzeneteit. Ami még rosszabb, hogy a szeretője is csak egy áldozat ebben az egészben. Fogalma sincs róla, hogy a férjem nős. Azt mondta neki, hogy külön élünk, és épp válófélben vagyunk.

A nő ezt követően kifejti, hogy a férje javára legyen mondva, soha nem beszél róla rosszat, nem állítja be úgy, hogy ő a szörnyű exfeleség, aki boldogtalanná tette. Egyszerűen nem beszél róla. Szerinte ez azért is van, mert a „gonosz exfeleség” egy klasszikus hazugság, amit a megcsaló férjek szoktak használni, és a szeretője elég okos ahhoz, hogy ezen átlásson.

Bár elismeri, hogy a feleség általában utálja a szeretőt, azt mondja, ennek a nőnek mégis különleges helye van a szívében, mert mindig csak kedvességet mutatott a férje felé. Így folytatta:

Tudom, hogy általában a feleség gyűlöli vagy legalábbis nehezteli a szeretőt, de én nem tudok rá haragudni. Annyira szeretem őt. Fogalma sincs róla, hogy a férjem egy vesztes, ő pedig egy tünemény, aki megérdemelné az egész világot. Képeslapokat készít az idősotthonok lakóinak az ünnepekre, mert szerinte „az ünnepek nagyon magányos időszakok lehetnek számukra”.

A nő azt mondja, a „vesztes férje” nem érdemel meg egy ilyen jószívű nőt az életében, és bár tudja, hogy el kell mondania az igazságot a szeretőnek, már a gondolatától is retteg.

Tisztában vagyok vele, hogy szembe kell néznem vele, és ki kell mondanom, hogy válni akarok. Eddig halogattam. Nem lenne elég férfi ahhoz, hogy ő maga mondja el a szeretőjének, így rám hárulna a feladat, hogy összetörjem a szívét azzal, hogy elmondom neki a rossz hírt. Nem akarok én lenni az, aki miatt sírni fog.

A bejegyzésre sokan reagáltak, valaki például azt írta: „Nagyon kedves embernek tűnik. Ez egy igazi 22-es csapdája”.