"A raktárban kaptam el őket” – felrobbant a házasság, amikor 18 év után rajtakapta a férjét, ahogy a pincérnővel csalja

Egy 44 éves nő számolt be arról, hogyan kapta rajta férjét, ahogyan egy fiatal pincérnővel csalja meg - ráadásul azzal a lánnyal, akit ők ketten vettek fel közösen.

A nő és 46 éves férje 18 éve házasok, és együtt vezetnek egy gasztropubot, amelyet a semmiből építettek fel.

Mindig is csapatként működtünk… az életben, a szerelemben és a munkában is

- mondta.

Körülbelül egy éve vették fel az új pincérnőt, egy húszas éveiben járó fiatal lányt, aki főként esti műszakokat vállalt. A feleség eleinte rendkívül hálás volt, hogy végre van valaki, aki az éjszakánként is besegít, ám hamar feltűnt neki, hogy valami nem stimmel.

A férj feltűnően sokszor kereste a lány társaságát: túl közel állt hozzá, gyakran mögé csúszott a pultban, hangosan nevetett a viccein, és éjszakai záráskor italokkal kínálgatta.

Egy idő után elkezdett jobban adni a külsejére. Parfümöt használt és mindig kicsípte magát, mielőtt dolgozni ment. A telefonját is egyre inkább rejtegette, de amikor a feleség kérdőre vonta, a férje féltékenynek és paranoiásnak nevezte.

Aztán pár hete robbant a bomba, amikor a nő valamiért a hátsó raktárba ment, és ott találta őket kettesben. Azóta sem tudja kiverni a fejéből a látványt.

Teljesen összetörte, hogy a férfi mindent kockára tett, amit együtt építettek az elmúlt 18 évben. Bár a férj most kétségbeesetten könyörög a bocsánatáért, a nő nem tudja, képes-e túltenni magát a dolgon.

