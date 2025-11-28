Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
"A raktárban kaptam el őket” – felrobbant a házasság, amikor 18 év után rajtakapta a férjét, ahogy a pincérnővel csalja

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 21:30
megcsalásmunkahely
Most nem tudja mit kezdjen a könyörgő férfival. 18 év házasság ment tönkre szemei előtt, amikor rajtakapta férjét, ahogy a pincérnővel csalja.
Bors
A szerző cikkei

Egy 44 éves nő számolt be arról, hogyan kapta rajta férjét, ahogyan egy fiatal pincérnővel csalja meg - ráadásul azzal a lánnyal, akit ők ketten vettek fel közösen.

Rajtakapta a férjét, ahogy a pincérnővel csalja meg
Rajtakapta a férjét, ahogy a pincérnővel csalja meg Fotó: 123RF

A nő és 46 éves férje 18 éve házasok, és együtt vezetnek egy gasztropubot, amelyet a semmiből építettek fel.

Mindig is csapatként működtünk… az életben, a szerelemben és a munkában is

-  mondta.

Körülbelül egy éve vették fel az új pincérnőt, egy húszas éveiben járó fiatal lányt, aki főként esti műszakokat vállalt. A feleség eleinte rendkívül hálás volt, hogy végre van valaki, aki az éjszakánként is besegít, ám hamar feltűnt neki, hogy valami nem stimmel.

A férj feltűnően sokszor kereste a lány társaságát: túl közel állt hozzá, gyakran mögé csúszott a pultban, hangosan nevetett a viccein, és éjszakai záráskor italokkal kínálgatta.

Egy idő után elkezdett jobban adni a külsejére. Parfümöt használt és mindig kicsípte magát, mielőtt dolgozni ment. A telefonját is egyre inkább rejtegette, de amikor a feleség kérdőre vonta, a férje féltékenynek és paranoiásnak nevezte.

Rajtakapta férjét, ahogy pincérnővel csalja meg

Aztán pár hete robbant a bomba, amikor a nő valamiért a hátsó raktárba ment, és ott találta őket kettesben. Azóta sem tudja kiverni a fejéből a látványt.

Teljesen összetörte, hogy a férfi mindent kockára tett, amit együtt építettek az elmúlt 18 évben. Bár a férj most kétségbeesetten könyörög a bocsánatáért, a nő nem tudja, képes-e túltenni magát a dolgon.

A The Sun tanácsadója így reagált a történetre:

Igen, bocsánatért könyörög - de ne siesd el, hogy visszafogadod. Hatalmas árulás, amikor kiderül, hogy a házastársad hűtlen volt, különösen olyas valakivel, akivel együtt dolgoztok. Idő kell ahhoz, hogy feldolgozd ezt a fájdalmat. Most arra koncentrálj, hogy ne nyomd el az érzéseidet, mielőtt nagy döntést hozol. Ha kell, maradjatok külön - a távolság segíthet tisztábban látni, és eldönteni, mit is szeretnél valójában. Ha végül úgy döntötök, hogy együtt maradtok és megpróbáljátok helyrehozni a dolgokat, a párterápia sokat segíthet a történtek feldolgozásában.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
