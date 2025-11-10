Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ezek a rejtett jelek árulkodnak arról, ha valaki valójában nem kedvel téged 

kommunikáció
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 08:15
szimpátiatestbeszédpszichológia trükkkapcsolatpszichológia
Ezeket a jeleket figyeld! Az emberek ritkán mondják ki őszintén, ha nem kedvelnek valakit, de a testbeszédük annál gyakrabban árulkodik erről. 
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Van az a bizonyos belső hang, ami halk, de kitartó. Ott motoszkál benned egy-egy beszélgetés után: valami furcsa volt ebben a találkozásban. Talán rosszat mondtál? Talán nem kedvel az illető?

gesztikulálás, nem kedvel, párkapcsolat, kommunikáció, veszekedés, nonverbális kommunikáció
Ha megtanulod olvasni a jeleket, könnyebben felismerheted, ha valaki nem kedvel.
Fotó: Krakenimages.com /  Shutterstock 

A pszichológia és a kommunikáció terén végzett kutatások világosan megmutatják, hogy az emberi agy már a legapróbb viselkedési mintázatokból is képes kiolvasni az ellenszenvet. Ha tudatosítod magadban ezeket a jeleket, nagy lépést tehetsz a tisztább, egyenesebb, őszintébb emberi kapcsolatok felé. 

Mit mond a test, amit a száj nem? Nonverbális jelek, ha valaki nem kedvel

A testbeszéd gyakran sokkal őszintébb, mint a kimondott szavak. Ha valaki nem kedvel, a teste előbb-utóbb „lebuktatja”. 

munka, séta, kollégák, testbeszéd, érintés, kommunikáció, férfi, nő, ballonkabát, irodaépület
A testbeszéd segíthet eligazodni a kapcsolataidban.
Fotó: Zamrznuti tonovi /  Shutterstock 

Ezekre érdemes odafigyelned: 

  1. Fizikai távolságtartás 
    Ha valaki következetesen egyre messzebb áll tőled, elhúzódik, vagy kifelé fordul a testével, az gyakran tudattalan határhúzás. A pszichológiában ezt proxemikai távolságnak nevezik. 
  2. Zárt testtartás 
    Keresztbe tett karok, összehúzott vállak, feszült, merev testtónus. Ezek mind azt üzenik, hogy az illető nem nyitott a veled való interakcióra. 
  3. Szemkontaktus kerülése 
    Az, hogy valaki nem néz a szemedbe, vagy csak futólag, rövid ideig tartja a szemkontaktust, könnyen lehet, hogy arra utal, hogy kényelmetlenül érzi magát a jelenlétedben. (Bár ennek több oka is lehet.) 
  4. Mikro-arckifejezések 
    A hamis mosoly könnyen lelepleződik; ha a száj mosolyog, de a szem nem (azaz a szemzugban nincsenek ráncok), az valószínűleg nem egy őszinte érzelemkifejezés. 
  5. A test orientációja 
    Ha beszélsz, de ő nem fordul feléd teljes testtel – csak félig, vállból, vagy inkább mással tart szemkontaktust –, az azt jelezheti, hogy nem igazán akar kapcsolódni veled, vagy azzal, amiről beszélsz. 

A verbális kommunikáció árulkodó jelei, ha valaki nem kedvel 

Bár a testbeszéd sok mindent elárulhat, a kimondott (vagy éppen ki nem mondott) szavak is legalább annyira informatívak lehetnek.

interjú, fiatal nő, könyököl, kék ing, íróasztal
Figyelj arra is mit mond, és mit nem mond ki.
Fotó: fizkes /  Shutterstock 

Ezekre érdemes odafigyelned: 

  1. Egyoldalú beszélgetés 
    Te mesélsz, kérdezel, kapcsolódni próbálsz. Ő pedig rövid, tömör válaszokat ad, és nem érdeklődik felőled. Tulajdonképpen nincs valódi párbeszéd. 
  2. Passzív-agresszív megnyilvánulások 
    Apró szúrások, burkolt kritikák, cinikus megjegyzések (pl.: „te úgyis mindig elfoglalt vagy..”). Ezek a távolságtartás tökéletes eszközei, ha valaki nem akar konfrontálódni. 
  3. Elmaradó válaszok, lassú reakciók 
    Interakció-kerülés: ha gyakran „elfelejt” visszaírni, vagy csak napokkal később reagál, valószínűleg valójában nem akar kommunikálni. 
  4. Irónia és cinizmus, „jópofáskodva” 
    Mintha kedves lenne, de közben minden mondatában gúnyt fedezel fel. Ez gyakran lebuktatja a rejtett ellenszenvet. 
  5. Túljátszott udvariasság 
    Néha valaki túlságosan modoros, mesterkélt, ami lehet kompenzáció, amivel a belső feszültségét próbálja leplezni. 

Miért nem kedvel? 

Ha úgy érzed valaki nem kedvel, arra sok magyarázat lehet, még ha elsőre nem is érted az okát. Szimpátia és ellenszenv rengeteg tényezőn múlhat; korábbi élményeken, személyiségütközéseken, féltékenységen, vagy egyszerűen csak azon, hogy „nem egy nyelvet beszéltek”. Nem kell mindenkinek tetszened, és nem lehetsz mindenkinek szimpatikus. De ez rendben van, mert nem vagy felelős azért, hogy mások mit éreznek. Magadért viszont igen. Szóval, ha az adott kapcsolat fontos számodra, érdemes lehet nyíltan beszélni róla, finoman jelezni, hogy észleltél valamilyen feszültséget kettőtök között. 

Ha tudatosítod ezeket a jeleket, az nemcsak abban segíthet, hogy jobban eligazodj a kapcsolataidban, hanem abban is, hogy ne pazarold az energiád olyanra, aki nem akarja vagy nem tudja azt megbecsülni.

Tudod, hogyan dekódold a testbeszédet?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
