Ezek a rejtett jelek árulkodnak arról, ha valaki valójában nem kedvel téged 

Van az a bizonyos belső hang, ami halk, de kitartó. Ott motoszkál benned egy-egy beszélgetés után: valami furcsa volt ebben a találkozásban. Talán rosszat mondtál? Talán nem kedvel az illető?
A pszichológia és a kommunikáció terén végzett kutatások világosan megmutatják, hogy az emberi agy már a legapróbb viselkedési mintázatokból is képes kiolvasni az ellenszenvet. Ha tudatosítod magadban ezeket a jeleket, nagy lépést tehetsz a tisztább, egyenesebb, őszintébb emberi kapcsolatok felé.
A testbeszéd gyakran sokkal őszintébb, mint a kimondott szavak. Ha valaki nem kedvel, a teste előbb-utóbb „lebuktatja”.
Ezekre érdemes odafigyelned:
Bár a testbeszéd sok mindent elárulhat, a kimondott (vagy éppen ki nem mondott) szavak is legalább annyira informatívak lehetnek.
Ezekre érdemes odafigyelned:
Ha úgy érzed valaki nem kedvel, arra sok magyarázat lehet, még ha elsőre nem is érted az okát. Szimpátia és ellenszenv rengeteg tényezőn múlhat; korábbi élményeken, személyiségütközéseken, féltékenységen, vagy egyszerűen csak azon, hogy „nem egy nyelvet beszéltek”. Nem kell mindenkinek tetszened, és nem lehetsz mindenkinek szimpatikus. De ez rendben van, mert nem vagy felelős azért, hogy mások mit éreznek. Magadért viszont igen. Szóval, ha az adott kapcsolat fontos számodra, érdemes lehet nyíltan beszélni róla, finoman jelezni, hogy észleltél valamilyen feszültséget kettőtök között.
Ha tudatosítod ezeket a jeleket, az nemcsak abban segíthet, hogy jobban eligazodj a kapcsolataidban, hanem abban is, hogy ne pazarold az energiád olyanra, aki nem akarja vagy nem tudja azt megbecsülni.
Tudod, hogyan dekódold a testbeszédet?
