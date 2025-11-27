„Félek, hogy a két nő, akik azt állítják, hogy tőlem várnak gyereket, tönkreteszik a kapcsolatomat a barátnőmmel – hogyan mondjam el neki?”

Tanácskérő levelében elmondja, hogy mindig is magabiztos volt a nőkkel, de most mindez visszaütött rá. Állítása szerint a jelenlegi barátnője csodálatos, és nagyon boldog mellette, olyannyira, hogy már arra is kész, hogy megállapodjon vele.

Egy férfitől két nő is gyermeket vár, barátnője pedig mit sem sejt a dolgokról Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Most foglalták le életük első közös, nagy nyaralását, de a férfi sötét múltja most az egészet veszélybe sodorhatja.

Hivatalosan három hónapja vagyunk együtt – de két nő is megkeresett, azt állítva, hogy terhesek tőlem, és az új párom mit sem sejt az egészről. 26 éves vagyok, és fogalmam sincs, hogyan mászhatnék ki ebből a helyzetből. Már néhány randin túl voltunk a mostani barátnőmmel, és kezdtem megkedvelni – de közben online megismerkedtem egy gyönyörű, 22 éves lánnyal

– írja a férfi.

Elmondta azt is, hogy azonnal megvolt köztük az összhang, és a randijukon szabályosan szikrázott köztük a levegő. Néhány ital után már az éjszakát együtt töltötték, de tudta, hogy alig van bennük sok közös.

Ugorjunk három hónapot előre: kaptam tőle egy üzenetet, amiben azt írta: „Apa leszel, és én meg fogom tartani.” Pánikba estem, és közöltem vele, hogy még nem állok készen az apaságra. Aztán még ugyanazon a héten, egy haverom 30. születésnapi buliján megismerkedtem egy újabb gyönyörű nővel. Ő 27 éves.

A férfi szerint a dolgok gyorsan felforrósodtak, és a nőnél kötöttek ki – óvszer nélkül. Majd néhány héttel később az egyik barátján keresztül tudatta a férfival, hogy teherbe esett tőle. A hírt hallva teljesen összezuhant, de összeszedte magát, felhívta a nőt, aki a terhesség megszakítása mellett döntött. Ezt hallva a férfi nagyon megkönnyebbül.

Óriási hülyeséget csináltam, de rájöttem, hogy a barátnőm – aki 26 éves – igazán különleges. Kezdek beleszeretni. De ezek a terhességek nagyon aggasztanak. Technikailag nem csaltam meg, mert ezek még azelőtt történtek, hogy hivatalosan együtt lettünk volna. De hogyan mondjam el neki?

– zárta végül tanácskérő levelét.

Segélykiáltására pedig a The Sun szakértője, Deidre válaszolt. A szakember elmondta, hogy lehet, hogy technikailag ugyan nem csalta meg párját, de a titkok tönkre fogják tenni a kapcsolatukat.

Ha van rá esély, hogy csak be akarnak csapni, ragaszkodj DNS-teszthez – egyes laborok ezt már a születés előtt is elvégzik. Még, ha nem is szeretnél aktív szerepet vállalni a gyermek életében, ha te vagy az apa, anyagilag akkor is köteles leszel támogatni őt. És nem rejtegetheted a dolgot, ha apa leszel. Még ha nem is vagy párkapcsolatban a gyermek anyjával, attól még lehet belőled jó apa.

Deidre szerint, ha most az összes „csontvázat kihozza a szekrényből”, azzal a férfi azt mutatja a barátnőjének, hogy komolyan gondolja vele a dolgokat.

Ez kockázatos, de ha közös jövőt szeretnél vele, muszáj vállalnod

– idézi a The Sun a tanácsadó szavait.