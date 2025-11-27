Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
„Félek, hogy a két nő, akik azt állítják, hogy tőlem várnak gyereket, tönkreteszik a kapcsolatomat a barátnőmmel – hogyan mondjam el neki?”

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 21:15
Egy fiatal férfi kicsit sem hétköznapi helyzete miatt döntött úgy, hogy szakértő segítségét kéri, miután kiderült, hogy barátnője mellett több nő is gyermeket vár tőle.
Tanácskérő levelében elmondja, hogy mindig is magabiztos volt a nőkkel, de most mindez visszaütött rá. Állítása szerint a jelenlegi barátnője csodálatos, és nagyon boldog mellette, olyannyira, hogy már arra is kész, hogy megállapodjon vele.

Egy férfitől két nő is gyermeket vár, barátnője pedig mit sem sejt a dolgokról
Egy férfitől két nő is gyermeket vár, barátnője pedig mit sem sejt a dolgokról Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Most foglalták le életük első közös, nagy nyaralását, de a férfi sötét múltja most az egészet veszélybe sodorhatja.

Hivatalosan három hónapja vagyunk együtt – de két nő is megkeresett, azt állítva, hogy terhesek tőlem, és az új párom mit sem sejt az egészről. 26 éves vagyok, és fogalmam sincs, hogyan mászhatnék ki ebből a helyzetből. Már néhány randin túl voltunk a mostani barátnőmmel, és kezdtem megkedvelni – de közben online megismerkedtem egy gyönyörű, 22 éves lánnyal

– írja a férfi.

Elmondta azt is, hogy azonnal megvolt köztük az összhang, és a randijukon szabályosan szikrázott köztük a levegő. Néhány ital után már az éjszakát együtt töltötték, de tudta, hogy alig van bennük sok közös.

Ugorjunk három hónapot előre: kaptam tőle egy üzenetet, amiben azt írta: „Apa leszel, és én meg fogom tartani.” Pánikba estem, és közöltem vele, hogy még nem állok készen az apaságra. Aztán még ugyanazon a héten, egy haverom 30. születésnapi buliján megismerkedtem egy újabb gyönyörű nővel. Ő 27 éves.

A férfi szerint a dolgok gyorsan felforrósodtak, és a nőnél kötöttek ki – óvszer nélkül. Majd néhány héttel később az egyik barátján keresztül tudatta a férfival, hogy teherbe esett tőle. A hírt hallva teljesen összezuhant, de összeszedte magát, felhívta a nőt, aki a terhesség megszakítása mellett döntött. Ezt hallva a férfi nagyon megkönnyebbül.

Óriási hülyeséget csináltam, de rájöttem, hogy a barátnőm – aki 26 éves – igazán különleges. Kezdek beleszeretni. De ezek a terhességek nagyon aggasztanak. Technikailag nem csaltam meg, mert ezek még azelőtt történtek, hogy hivatalosan együtt lettünk volna. De hogyan mondjam el neki?

– zárta végül tanácskérő levelét.

Segélykiáltására pedig a The Sun szakértője, Deidre válaszolt. A szakember elmondta, hogy lehet, hogy technikailag ugyan nem csalta meg párját, de a titkok tönkre fogják tenni a kapcsolatukat.

Ha van rá esély, hogy csak be akarnak csapni, ragaszkodj DNS-teszthez – egyes laborok ezt már a születés előtt is elvégzik. Még, ha nem is szeretnél aktív szerepet vállalni a gyermek életében, ha te vagy az apa, anyagilag akkor is köteles leszel támogatni őt. És nem rejtegetheted a dolgot, ha apa leszel. Még ha nem is vagy párkapcsolatban a gyermek anyjával, attól még lehet belőled jó apa.

Deidre szerint, ha most az összes „csontvázat kihozza a szekrényből”, azzal a férfi azt mutatja a barátnőjének, hogy komolyan gondolja vele a dolgokat.

Ez kockázatos, de ha közös jövőt szeretnél vele, muszáj vállalnod

– idézi a The Sun a tanácsadó szavait. 

 

