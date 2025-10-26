Extrém: Teri Hatcher szülei ágyában vesztette el a szüzességét

A 60 éves színésznő nemrég őszintén vallott élete első szexuális élményéről. Teri Hatcher elárulta, hogy tinédzserként a szülei vízágyában veszítette el szüzességét, ráadásul védekezés nélkül.

Fotó: RW / Northfoto

Teri Hatcher így vesztette el a szüzességét

Teri Hatcher podcast műsorában, a Desperately Devoted-ben kendőzetlen őszinteséggel számolt be első szexuális élményéről. A vallomás egyik legmeglepőbb részlete pedig az volt, hogy az esemény nem egy randin vagy alkalmi helyszínen, hanem a szülei házában történt:

Az első szexuális élményem a szüleim vízágyán volt.

A helyszín sajátos körülményei miatt az eset különösen emlékezetes maradt számára. Ráadásul azt is bevallotta, hogy tizenéves korában, szüzessége elvesztésekor, még azt sem tudta pontosan, mi az az óvszer. A beszélgetésben így fogalmazott:

Nem használtunk óvszert, mert a partnerem sem hozott, és én sem emlékszem, hogy beszereztem volna egyet. Azt sem tudtam, mi az óvszer...

A színésznő felidézte, hogy a szülei hálószobájában keresgélt, hátha talál valamilyen segédeszközt, amely segíthetne neki felkészülni az együttlétre. Talált is egy furcsa, 'fehér sebtapasz szerű' dolgot, de nem tudtam mire való így visszatette és csak később jött rá, hogy az valójában egy óvszer lehetett.

Teri Hatcher szülei vízágyában vesztette el a szüzességét

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Teri Hatcher örül, hogy túlélte

Teri Hatcher azt is elmondta, hogy ugyan az iskolában hallott az óvszerről, valójában nem tudta felismerni, miről van szó. És véleménye szerint ez is azt mutatja, hogy a múltban a fiatalok számára gyakran nem volt elérhető megfelelő információ a szexuális egészségről és a védekezés fontosságáról. A Született feleségek Susan-je visszaemlékezésében így fogalmazott a védekezés nélküli együttlétről:

Szerencsés vagyok, hogy életben vagyok és minden probléma nélkül megúsztam.

Teri Hatcher lányával, Emerson Tenney-vel szoros kapcsolatban áll (Fotó: PA / Northfoto)

Teri Hatcher lányát időben felvilágosította

A 60 éves színésznő azért is nyílt meg erről ennyire őszintén, mert úgy érzi, hogy hatalmas probléma az, ha a tinédzserek nincsenek felvilágosítva. Az ő történetével pedig szeretné felhívni a figyelmet a felvilágosítás és azon belül is a védekezés fontosságára. A Született feleségek Susan-je azt is megosztotta, hogy felnőttként igyekezett más szemléletet közvetíteni a lányának, Emerson Tenney-nek. Elmondása szerint családjukban természetes volt a testiségről való nyílt beszélgetés, így lánya már jóval tudatosabban közelíthetett ezekhez a témákhoz. Teri Hatcher lánya is megerősítette ezt, és ő kifejezetten hálás azért, hogy nem tabuként kezelték a szexuális témákat az otthonukban.