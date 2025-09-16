„Füstöl!” – Menyasszonyi ruhában kapták le Kulcsár Edinát, felrobbantotta a netet

Egy izgalmas, menyasszonyi ruhás fotózást elevenített fel Instagram-oldalán Kulcsár Edina. A sztáranyuka több mesés ruhakölteményt is magára öltött, szépségével pedig egyből ámulatba is ejtette követőit.

Kulcsár Edina több mint két éve mondta ki a boldogító igent / Fotó: Mediaworks

Kulcsár Edinát korábban négyféle menyasszonyi ruhában fotózták. Kétség sem fér ahhoz, hogy mind a hercegnős, mind pedig a testhezálló fazonok remekül állnak neki, és ezt a rajongók sem hagyták szó nélkül.

Te vagy a legszebb és legszexibb nő a világon

- jegyezte meg egy kommentelő.

Füstöl!!!! Akárki mond bármit

- írta egy másik hozzászóló, és eddig mindenki pozitívan nyilatkozott a vadító celebről.

Kulcsár Edina esküvője

Kulcsár Edina és G.w. M, azaz Varga Márk még 2023-ban mondták ki a boldogító igent.

Sosem gondoltam volna, hogy valaha megnősülök. Még csak hallani sem akartam róla soha, hogy bekössem a fejem, mert igazából nem éreztem jelentőségét, nem volt ami kiváltaná, de megtörtént és te vagy az első, egyben utolsó is. is Megváltozott minden mióta együtt vagyunk, sokkal jobb minden és ezeket nem lehet szavakba önteni!

- jelentette be bő két éve a nagy hírt a rapper. Az akkor megosztott képen jól látható, hogy Edinának már szépen gömbölyödött a pocakja, hiszen már első közös gyermeküket várta. Amara érkezését a sztáranyuka előző kapcsolatából született gyermekei, Medox és Nina is várták, azóta pedig egy kisfiúval is bővült a család.

Edina többször is viselt menyasszonyi ruhát, ami nem meglepő, mert modellként csodálatosan fest a ruhakölteményekben. Ha kíváncsi vagy legfrissebb posztjára erről, IDE kattintva nézheted meg!