A műsor óta pikáns képekkel bombázzák a nők a Házasság első látásra Ricsijét

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 18:00
üzenetrajongó
A TV2 realityje mindenkit lázban tart. Házasság első látásra Ricsije elárulta, a műsor óta sok nő keresi fel üzenetekkel vagy fotókkal...
mkb
A szerző cikkei

A Házasság első látásra Ricsije érzelmi hullámvasúton ül a műsorban. Dekoratív feleséget kapott maga mellé Vas Réka személyében, akivel fokozatosan kezdtek összecsiszolódni, ám valami mégsem klappolt, és jelenleg úgy tűnik, véget ér a házasságuk. A kísérletnek azonban még nincs vége, így még kérdéses, hogy végződik Réka és Ricsi házassága. Az Ausztriában dolgozó Ricsi most a Borsnak mesélt arról, hogy milyen érzés viszont látni magát a tévében, és hogy milyen visszajelzéseket kap a nézőktől.

Házasság első látásra Rékája és Ricsije
Házasság első látásra Rékája és Ricsije között mosolyszünet van, amiről nem tudni, végleges-e... (Fotó: TV2)

Ricsi élvezi a figyelmet

Joggal nevezhető sikerműsornak a Házasság első látásra című TV2-es reality, hiszen sorra nyeri a nézettségi versenyt, és jóformán az egész ország tisztában van valamilyen szinten a szereplők kilétével és szerelmi életével. Horváth Ricsiről is bizonyára sokan tudják, hogy Ausztriában él és dolgozik, csak a műsor kedvéért jött haza, azzal a tervvel, hogy ha valóban megtalálja a szerelmet, akkor akár kész lenne hazaköltözni.

Furcsa, ugyanakkor jó érzés látni esténkét az adásokat, igazából önazonosnak látom magamat, én a való életben is ilyen humoros, életvidám vagyok – fogalmazott a Borsnak, majd azt is elárulta, hogy milyen visszajelzéseket kap.

Mindannyian kapunk hideget-meleget, de én főleg pozitívat olvasok magamról. Látom a mémeket Redditen, nagyon jókat szórakozok rajta, úgyhogy csak így tovább!

– nevetett Réka férje, majd a rajongói levelekre is kitért…

Ricsi még küzd a házasságáért, de legyezgeti az egóját, hogy felkeltette a lányok figyelmét (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Ricsije pikáns képeket kap

Az Instagramom nagyon bepörgött, sok kommentet kapok, és hát privátban elég sok utalás, mondjuk úgy, korhatáros üzenet is érkezik, és sok-sok fotó” – pirult bele kissé.

Összességében élveztem a forgatásokat, kár, hogy vége lett! Nagyon élem, hogy felismernek az utcán, odajönnek fotót kérni: fiatalok, idősek, nők, férfiak… – mosolygott Ricsi, aki végül megígérte, fog még meglepetést okozni a párosuk!

„Úgy gondoltam, hogy muszáj eljönnöm ebbe a műsorba”

Most azonban válságban vannak. Ricsi a napokban a Mokkában elmondta:

„Én nagyon sokat gondolkodtam magamon, ezért is jöttem ebbe a kísérletbe. Sosem jártam pszichológusnál, itt volt életem első terápiája, és úgy gondoltam, hogy muszáj eljönnöm ebbe a műsorba, hogy azokat az elakadásokat felfedezzem magamban, amik valójában vannak, és amikért nem működtek idáig a párkapcsolataim.”

 

