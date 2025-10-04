Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ma van az állatok világnapja – ezek a mókás fotók garantáltan bearanyozzák a napod

állatok világnapja
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 17:45
test és lélekgaléria
Kedvenceink gondoskodnak róla, hogy sose unatkozzunk. Az állatok világnapja remek alkalom arra, hogy ne csak a felelősségről, hanem az örömről is beszéljünk, amit négylábú barátaink adnak nekünk. Összegyűjtöttük a legviccesebb állatos képeket, hogy feldobjuk a napodat.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Október 4-én a világ minden táján az állatokat ünneplik. Nem véletlenül ezen a napon, hiszen ekkor Assisi Szent Ferenc emléke előtt tisztelgünk, aki az állatok védőszentje. Ő az állatokat és a természetet testvérként szerette, és egész életében a teremtett világ tiszteletére tanított. Az állatok világnapja mára globális mozgalommá nőtte ki magát.

Állatok világnapja: közönséges tapír fején egy Caracarával
Állatok világnapja: közönséges tapír fején egy Caracarával
Fotó: Alvaro Becerra/Solent News / Northfoto

Állatok világnapja galéria: mókás fotók, különleges felvételek

Az állatok világnapján nem csupán az állatok iránti felelősségvállalás hangsúlyozása fontos, hanem annak felelevenítése is, hogy ezek az állatok mennyi örömöt és vidámságot adnak nekünk. Éppen ezért a komoly üzenet mellé egy galériát is hoztunk, amelyben a legviccesebb állati pillanatokat gyűjtöttük össze. Nevessünk együtt, miközben emlékezünk Szent Ferenc üzenetére: minden élőlény szeretetet és tiszteletet érdemel. Úgy kellene közelednünk hozzájuk, ahogy egymáshoz – szelídséggel és testvériességgel. Ha megóvjuk őket, valójában a saját jövőnket óvjuk. 
 

Békák egy talicskán
Kacsa cumival a szájában
Bébi orángután
Krokodil békákkal a fején
Varjú egy őz fején
Csimpánz teniszlabdákkal a szájában
Kutya nyelvébe harapó csibe
Nyerítő ló a gazdájával
Galéria: Állatok világnapja – mókás fotók, amelyek bearanyozzák a napod
1/8
Az állatok világnapját minden év október 4-én ünnepeljük.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
