Ma van az állatok világnapja – ezek a mókás fotók garantáltan bearanyozzák a napod

Október 4-én a világ minden táján az állatokat ünneplik. Nem véletlenül ezen a napon, hiszen ekkor Assisi Szent Ferenc emléke előtt tisztelgünk, aki az állatok védőszentje. Ő az állatokat és a természetet testvérként szerette, és egész életében a teremtett világ tiszteletére tanított. Az állatok világnapja mára globális mozgalommá nőtte ki magát.

Állatok világnapja: közönséges tapír fején egy Caracarával

Fotó: Alvaro Becerra/Solent News / Northfoto

Állatok világnapja galéria: mókás fotók, különleges felvételek

Az állatok világnapján nem csupán az állatok iránti felelősségvállalás hangsúlyozása fontos, hanem annak felelevenítése is, hogy ezek az állatok mennyi örömöt és vidámságot adnak nekünk. Éppen ezért a komoly üzenet mellé egy galériát is hoztunk, amelyben a legviccesebb állati pillanatokat gyűjtöttük össze. Nevessünk együtt, miközben emlékezünk Szent Ferenc üzenetére: minden élőlény szeretetet és tiszteletet érdemel. Úgy kellene közelednünk hozzájuk, ahogy egymáshoz – szelídséggel és testvériességgel. Ha megóvjuk őket, valójában a saját jövőnket óvjuk.

