Íme a legnehezebb Shrek kvíz – Szinte kizárt, hogy minden kérdésre tudod a helyes választ

Kőkemény filmes kvíz, kizárólag a legnagyobb Shrek rajongóinak! Ha már te is ezerszer nézted végig a humorral teletűzdelt mesefilmet, és némi háttér-információval is rendelkezel, akkor tedd próbára a tudásod! Vajon mennyire emlékszel az ikonikus alkotás részleteire?

Kvíz – nagyon nehéz profinak lenni, de megéri belevágni

A Shrek egy igazi klasszikus, ami pillanatok alatt lopta be magát milliók szívébe és írta be magát örökre az animációs filmek történetébe. Ki ne emlékezne a kissé mogorva, de olyannyira szerethető ogréra vagy Szamárra, akinek be sem áll a szája? Persze ne feledkezzünk meg Fionáról sem, aki egy toronyban várta, hogy megmentse őt a szőke herceg, de végül szülei terve kudarcba fulladt. Ezt azonban biztosan senki sem bánta, ugyanis Fiona és Shrek románca sokat tanított nekünk az igaz szerelemről. Vajon te is a legnagyobb rajongók közé tartozol, akik még mindig kívülről fújják felejthetetlen részeket? Kvízünkből most kiderül!