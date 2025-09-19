Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Bonnie Blue-jelenség: egy modern kor botránya vagy társadalmi tükör? A változó társadalmi normák a szakértő szemével

Bonnie Blue-jelenség: egy modern kor botránya vagy társadalmi tükör? A változó társadalmi normák a szakértő szemével

felnőttfilm
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 11:45
Bonnie Bluepszichológus
Változóban vannak a társadalmi normák. Az influenszerkultúra, a hírnév utáni vágy és a pénzszerzés összefonódása újfajta szexuális viselkedést hozott magával, amelynek egyik legismertebb példája Bonnie Blue. Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológussal, pszichoterapeutával, szexuális tanácsadóval beszélgettünk az extrém szexualitásról.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Bonnie Blue neve mára szinte fogalommá vált az internetes szexiparban, és nem véletlenül: az, hogy valaki 12 óra leforgása alatt 1057 férfival fekszik le nyilvánosan, sokakat megbotránkoztat vagy épp elképeszt. De vajon mi húzódik meg a háttérben? Miért választják egyesek ezt az utat? Milyen hatása lehet ennek a családi és társadalmi mintákra? Az extrém testhasználat pszichológiájáról, a Bonnie Blue-jelenség mögötti érzelmi hullámokról és a szülői szerep felelősségéről beszélgettünk Sarkaid Bálint klinikai szakpszichológussal, pszichoterapeutával, szexuális tanácsadóval.

Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, akivel Bonnie Blue-jelenségről beszélgettünk.
Bonnie Blue-jelenség: egy modern kor botránya vagy társadalmi tükör? A változó társadalmi normákról Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, szexuális tanácsadóval beszélgettünk
Fotó: Forrás: YouTube

Bonnie Blue és az extrém szexualitás: önkifejezés, lázadás vagy üzleti döntés?

Ahhoz, hogy igazán megértsük, mi állhat egy ilyen életmód mögött, megkérdeztünk egy szakértőt, aki átfogó képet adott arról, milyen pszichés, társadalmi és kulturális folyamatok játszanak szerepet ebben a jelenségben. Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológussal, pszichoterapeutával, szexuális tanácsadóval beszélgettünk.

Ez a lány, több mint ezer férfival volt szexuális kapcsolatban mindössze 12 óra alatt” – kezdte a szakértő –, „itt, nem csupán egy extrém rekordkísérletről van szó, hanem egy nagyon összetett motivációrendszerről.”

Figyelem = haszon

Az extrém szexuális életút mögött gyakran egyszerre jelenik meg az önkifejezés vágya, a lázadás egyfajta formája, a korábbi traumák miatt kialakult megküzdési stratégia, valamint nem ritkán a profán, üzleti motiváció is. „Sokan ezzel a hatalmas, már-már szinte hihetetlen teljesítménnyel szeretnének kitűnni, nagyot mutatni egy olyan piacon, ahol a figyelemért folyamatosan versenyezni kell. Az ő esetében valószínűleg ez is szerepet játszik: minél extrémebb, minél nagyobb számokat produkál, annál nagyobb a figyelem és az ebből származó anyagi haszon” – mondja a szakértő.

A pszichológus szemével: mi áll az extrém életmód mögött?

Ugyanakkor az élvezet és a személyes szexualitás megélése sem zárható ki. „Lehet, hogy neki ez valamilyen módon önkifejezési forma is, ahol az extrém viselkedéssel egy üzenetet közvetít, legyen az a szabadság, az önrendelkezés vagy egyéb tényező” – mondja a szakértő.

Az OnlyFans-hatás: új normák, új kihívások

A társadalom hozzáállása az ilyen jelenségekhez az utóbbi időben jelentősen változott. Az olyan platformok, mint az OnlyFans, amelyek nyíltan támogatják és terjesztik az explicit tartalmakat, sokak szemében elfogadhatóbbá tették az ilyen életstílust.

„Az OnlyFans egyébként nagyon átalakította ezt a területet – megközelíthetővé tette a szexuális tartalomgyártást, és a korábbi titkolózás helyett inkább egyfajta nyitottságot hozott, de ezzel együtt persze sok ambivalens érzést is kivált a társadalomban” – hívja fel a figyelmet a szakértő.

A képen Bonnie Blue
Bonnie Blue nem áll le, újabb és újabb rekordokat szeretne megdönteni
Fotó: Kennedy News and Media /  Northfoto

Torzult minták és a fiatalok szexuális nevelése

Ez a nyitottság ugyanakkor új társadalmi kihívásokkal is jár a szakértő szerint: 

Az egyik legnagyobb probléma, hogy a fiatalok számára ezek az extrém, és sokszor idealizált, torzított képek válnak normatív mintává. Gyakran nem kapnak megfelelő, érzelmekre fókuszáló szexuális nevelést, ezért nem tudják különválasztani a való életet a médiában látott karikatúráktól.”  

Családi háttér és szülői szerep: meddig egészséges a támogatás?

Az interjú során kitértünk arra is, milyen szerepet játszik a családi háttér és a szülői hozzáállás az ilyen életmód kialakulásában. Egy dokumentumfilm szerint Bonnie Blue szülei nemcsak elfogadták, hanem támogatják lányuk extrém életvitelét, sőt, az édesanya még óvszereket is osztogatott lánya 1057 partnerének, miközben azok szó szerint sorban álltak, hogy szexelhessenek vele.  

Ez egy elég különös dinamika, és őszintén szólva nem tartom egészségesnek, ha egy ilyen életmódba ennyire bevonódnak a szülők. Fontos, hogy a szülők támogatók legyenek,  de véleményem szerint extrém ez a dinamika. Ez egy nem hétköznapi kapcsolódás, ahol a határok összemosódnak, pedig ennél kevésbé szélsőséges esetekben is érdemes ezeket meghúzni" – állítja Sarkadi Bálint.

Traumák és megküzdési stratégiák: a mélyben húzódó pszichés folyamatok

A szakértő azt is hangsúlyozta, hogy az ilyen extrém szexuális életmód mögött gyakran mélyebb pszichés folyamatok, traumák állnak. „Ha valaki valamilyen traumát élt át, a szervezet automatikusan megpróbál védekezni – sok esetben úgy, hogy egyfajta ‘plexifalat’ épít maga köré. Ez az extrém szexualitás is lehet egy megküzdési stratégia, amivel valaki próbálja feldolgozni vagy elnyomni a fájdalmat" – mondja a szakértő.

Fenntartható az extrém életmód hosszú távú lelki következmények nélkül?

Végezetül a beszélgetésben szóba került, hogy vajon hosszú távon mennyire fenntartható egy ilyen életmód, és milyen lelki következményekkel járhat.

Nagyon gyakori, hogy évekkel később az emberek visszatekintve megbánják bizonyos döntéseiket, mert rájönnek, hogy nem biztos, hogy ez volt a legjobb út számukra. Az extrém életvitel akár mélyebb érzelmi problémákhoz is vezethet, ha nincs mögötte megfelelő pszichés támogatás" – mondja a szakértő.

 

Szülő beszélget a tinédzser fiával a Bonnie Blue jelenségről
Mit tegyél ha rajtakapod a gyereked, hogy Bonnie Blue-t vagy hasonló tartalmakat néz? A szakértő válaszol.
Fotó: Miljan Zivkovic /  Shutterstock 

Mit tehet egy szülő, ha a gyermeke ilyen tartalmat néz?

A szakértő szerint, ha egy szülő azzal szembesül, hogy gyermeke erősen szexualizált vagy extrém tartalmakat néz (pl. egy Bonnie Blue videóját), a legfontosabb, hogy ne büntetéssel vagy szégyenérzet keltésével reagáljon. Ehelyett kezdjen el őszintén beszélgetni a gyermekével arról, hogy mit látott, ő hogyan értelmezte a látottakat, és mit gondol róla. Fontos, hogy a gyerek biztonságban érezze magát, ne azt érezze, hogy „rosszat csinált”.

A szülő feladata ilyenkor az, hogy segítsen értelmezni a tartalmat, és elmagyarázza, mi miért történik, illetve azt is, hogy ez nem feltétlenül egyezik meg a család értékrendjével. Fontos a korhoz és érettséghez igazított kommunikáció, és az is, hogy a gyermek megtanuljon különbséget tenni valóság és média között.

Ne tiltsd, hanem beszélgess! – ez a kulcs. A tiltás vagy szégyenítés inkább elzárkózáshoz, nem őszinte viselkedéshez vezet, míg a nyílt kommunikáció hosszú távon bizalmat és belső iránytűt adhat a gyereknek. 

Társadalmi felelősség: a párbeszéd szükségessége egy összetett jelenségről  

A Bonnie Blue-jelenség tehát nem csupán egyedi eset vagy egyszerű botrány. Ez egy komplex tünetegyüttes, amely a mai társadalmi normák változásait, a fiatalok szexualitásához való hozzáállás torzulásait, az önkifejezés vágyát, az anyagi motivációkat és a pszichés folyamatokat egyaránt tükrözi. Ez a komplexitás pedig azt jelenti, hogy a jelenséggel való szembenézés és az értő párbeszéd mindannyiunk felelőssége. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a rekorder hölgyről:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu