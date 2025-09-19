Bonnie Blue-jelenség: egy modern kor botránya vagy társadalmi tükör? A változó társadalmi normák a szakértő szemével

Bonnie Blue neve mára szinte fogalommá vált az internetes szexiparban, és nem véletlenül: az, hogy valaki 12 óra leforgása alatt 1057 férfival fekszik le nyilvánosan, sokakat megbotránkoztat vagy épp elképeszt. De vajon mi húzódik meg a háttérben? Miért választják egyesek ezt az utat? Milyen hatása lehet ennek a családi és társadalmi mintákra? Az extrém testhasználat pszichológiájáról, a Bonnie Blue-jelenség mögötti érzelmi hullámokról és a szülői szerep felelősségéről beszélgettünk Sarkaid Bálint klinikai szakpszichológussal, pszichoterapeutával, szexuális tanácsadóval.

Bonnie Blue-jelenség: egy modern kor botránya vagy társadalmi tükör? A változó társadalmi normákról Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, szexuális tanácsadóval beszélgettünk

Fotó: Forrás: YouTube

Bonnie Blue és az extrém szexualitás: önkifejezés, lázadás vagy üzleti döntés?

Ahhoz, hogy igazán megértsük, mi állhat egy ilyen életmód mögött, megkérdeztünk egy szakértőt, aki átfogó képet adott arról, milyen pszichés, társadalmi és kulturális folyamatok játszanak szerepet ebben a jelenségben. Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológussal, pszichoterapeutával, szexuális tanácsadóval beszélgettünk.

Ez a lány, több mint ezer férfival volt szexuális kapcsolatban mindössze 12 óra alatt” – kezdte a szakértő –, „itt, nem csupán egy extrém rekordkísérletről van szó, hanem egy nagyon összetett motivációrendszerről.”

Figyelem = haszon

Az extrém szexuális életút mögött gyakran egyszerre jelenik meg az önkifejezés vágya, a lázadás egyfajta formája, a korábbi traumák miatt kialakult megküzdési stratégia, valamint nem ritkán a profán, üzleti motiváció is. „Sokan ezzel a hatalmas, már-már szinte hihetetlen teljesítménnyel szeretnének kitűnni, nagyot mutatni egy olyan piacon, ahol a figyelemért folyamatosan versenyezni kell. Az ő esetében valószínűleg ez is szerepet játszik: minél extrémebb, minél nagyobb számokat produkál, annál nagyobb a figyelem és az ebből származó anyagi haszon” – mondja a szakértő.

A pszichológus szemével: mi áll az extrém életmód mögött?

Ugyanakkor az élvezet és a személyes szexualitás megélése sem zárható ki. „Lehet, hogy neki ez valamilyen módon önkifejezési forma is, ahol az extrém viselkedéssel egy üzenetet közvetít, legyen az a szabadság, az önrendelkezés vagy egyéb tényező” – mondja a szakértő.