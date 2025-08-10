Ha túl nagy lángon ég, gyorsan el is lobban: ezért tiszavirág életűek a szerelmi fellángolások

Vajon mi történik velünk akkor, amikor meglepetésszerűen talál el minket Ámor nyila? Az érzés, amely egy szerelmi fellángoláskor a hatalmába kerít minket, nem csupán romantikus képzelgés: valódi, mérhető biológiai és pszichológiai folyamatok állnak mögötte.

A szerelmi fellángolások mögött mérhető biológiai és pszichológiai folyamatok állnak

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Tényleg lángra kap a szív? Mit rejt a szerelmi fellángolás?

Amint megperzsel minket a szerelem, agyunk dopamintermelése megugrik – ez a boldogságérzetért és jutalmazásért felelős vegyület. Emellett oxitocin és norepinefrin is felszabadul, melyek izgatottságot, örömet és kötődést idéznek elő.

– A fellángolás valójában egy kémiai koktél, amely éppúgy elbódít minket, mint az alkohol. Hatása alatt úgy érezzük: a másik ember nélkül már nem is tudunk létezni, és azt sem értjük, hogy eddig hogyan voltunk rá képesek. Ez az érzés gyakran akkor alakul ki, amikor valaki valamilyen szinten ismerősnek tűnik, mintha már találkoztunk volna – akár korábbi élményeink, vágyaink, vagy tudattalan kötődési mintáink alapján. A másik ember arcában, mozdulatában, figyelmében saját beteljesületlen álmainkat vagy vágyott önmagunkat ismerjük fel – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

A fellángolás jellemzője, hogy intenzív – de rövid életű

Fotó: Perfect Wave / Shutterstock

Miért múlik el olyan gyorsan a szerelmi fellángolás?

A fellángolás jellemzője, hogy intenzív – de rövid életű. Néhány hét, hónap, vagy akár csak néhány nap után is eltűnhet, mintha soha nem is létezett volna.

– Sokunkban ilyenkor felmerül a kérdés: Hogy lehet, hogy pár napja még megőrültem érte, most meg már szinte semmit nem érzek? A válasz részben neurobiológiai. A dopamin- és oxitocinszint idővel visszaáll az eredeti szintre, mivel az agy nem tudja sokáig fenntartani ezt a fokozott állapotot. De a háttérben ott munkálkodik a pszichológiai valóság is: a fellángolás gyakran nem a másik valódi személyére, hanem a róla alkotott idealizált képre irányul. Ahogy egyre jobban megismerjük a másikat, az illúzió lassan szertefoszlik. A szenvedélyes érzés, ami az ismeretlenség és a vágy feszültségéből táplálkozott, eltűnik a hétköznapi valóságban. Ilyenkor megeshet, hogy csalódottságot érzünk, talán megszületik bennünk a gondolat, hogy nem is ő az igazi. Pedig lehet, hogy nem a kapcsolat minőségével van gond, csak a fellángolás természetével: nem tart örökké. Azon érdemes ilyenkor eltűnődni, hogyan lehet a múló szenvedély helyére mélyebb, tartósabb kötődést építeni – javasolja a pszichológus.