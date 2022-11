Mi a horoszkópod? Most kiderül a legbűnösebb szenvedélyed

A plusz szelet tortától kezdve a zuhany alatti éneklésen át a számtalanszor megnyomott szundigomb használatáig teljesen rendben van, ha van néhány bűnös szenvedélyünk. Ezeket a vágyainkat egyszerűen nem tudjuk feladni, hiszen a legőszintébb boldogságunk szerves részei. Az egyes csillagjegyek bűnös szenvedélyei könnyen kikövetkeztethetők, miután megvizsgáljuk a személyiségjegyeiket.

Mutatjuk, kinek mi a titka!

Kos: késői elalvás

A Kos végtelen energiával rendelkezik, így számára nem az a probléma, hogy megtalálja a szenvedélyét, hanem hogy eldöntse, éppen melyikre koncentráljon.

Bika: online vásárlás

Az állatöv legpraktikusabb és legmegbízhatóbb jeleként a Bika imádja az okos megoldásokat, ezért mindennapjai szerves részévé váltak az internet és a közösségi média leghasznosabb funkciói.

Ikrek: ételrendelés

Az Ikrek állandóan mozgásban van, mindig jár az agya, és általában a barátai között tartózkodik. Számtalan teendője mellett azonban az olyan alap dolgokra nem marad ideje, mint például a bevásárlás, így inkább megrendeli, amire szüksége van.

Fotó: Pexels

Rák: sorozatfüggőség

A Rák otthon, a négy fal között érzi magát a legjobban, és ez őt cseppet sem zavarja. A bekuckózás esetében azonban nem egyenlő a depresszióval, sőt! Imádja a tévét, a sorozatokat, egyenesen függője ezeknek!

Oroszlán: csinos ruhák

Az Oroszlán mindig megragadja az alkalmat, hogy a középpontba kerüljön. Ha éppen cselekedeteivel nem éri el a várt hatást, éppen erre a célra választott öltözékével biztosan magára vonja mindenki figyelmét.

Szűz: közösségi média

A Szűz csillagjegy szülöttei kissé introvertáltak, ám ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem szeretnek figyelni mindenre, amire körülveszi őket. A két tulajdonság pedig a világhálón, de legfőképp a közösségi médiában kamatoztatható egyszerre.

Mérleg: desszert a vacsora előtt

A folytonos egyensúlyt kereső Mérleg mindig figyel másokra, sőt gyakran képes maga elé helyezni szerettei szükségleteit. A mérleg nyelve azonban ilyenkor is megbillen: magára koncentrálva a csillagjegy szülötte bátran enged a kísértésnek és megy szembe az íratlan szabályokkal.

Fotó: Pexels

Skorpió: hallgatózás

A Skorpió mindennél fontosabbnak tartja magánéletét és úgy óvja titkait, mint egy hímes tojást, így bűnös szenvedélye igencsak meglepő. Egy sötét, összetett elme, aki keresi a drámát – lehetőleg anélkül, hogy kivenné belőle a részét, így amikor csak lehet, megfigyel.

Nyilas: munkakerülés

A Nyilas imád kalandozni, miközben szándékait a felfedezés és a szeretet irányítja. Megvan benne ugyanakkor a kockázatvállalás is: így ha kell, inkább beteget jelent a munkahelyén, még ha egyébként jól is van. Ha menni kell, hát menni kell, nincs mese!

Bak: felesleges dolgok vásárlása

A Bak a legvisszafogottabb állatövi jegy. Meglehetősen aprólékos, így élete minden területén komoly tervezés zajlik – ide tartozik a pénzköltés is. A sok szabály betartása azonban még számára is olykor unalmassá válik, és képes olyan dolgokat venni, amire amúgy nincs is szüksége.

Vízöntő: túl hangos zene

A Vízöntő különc, lázadó személyiségként élete során csak kevés dolgot szégyell, vagy titkol el mások előtt. Mivel a zene az egyik legtökéletesebb módja, hogy kifejezze önmagát, a csillagjegy szülötte a hangerő feltekerésével szabadul fel igazán.

Halak: túl sok hobbi

A Halak rendkívül kreatív és művészi életszemléletéről híres, ami gyakran abban nyilvánul meg, hogy túl sok hobbija van egyszerre. A kötéstől a festésen át egészen a görkorcsolyázásig számára mindig fontos, hogy valami izgalmassal foglalatoskodjon.