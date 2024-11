A te baráti körödben is biztos van olyan, aki számára nehéz elválasztani, mi a szerelem, és mi pillanatnyi fellángolás: aki meglát valakit, fellobban benne valami, és rögtön azt hiszi, rátalált az igazira. Ő az, aki az első csók után – vagy már előtte! – a házasságot, a közös jövőt tervezgeti. Arról, hogy valaki ebbe a hibába esik, bizony a horoszkóp is tehet. Most eláruljuk, mely csillagjegyek hajlamosak a leginkább félreértelmezni az érzéseiket, ha eltalálja őket Ámor nyila.

Három csillagjegy, akik képesek túl hamar nagy, romantikus, naplementés szerelmeket belelátni egy pillanatnyi fellángolásba is Fotó: Unsplash.com

Csillagjegyek, akik összekeverik a szerelmet a fellángolással

Kos

Ó igen, a tüzes, szenvedélyes, impulzív Kos! Hajlamos előbb cselekedni, és csak utána gondolkodni, és ez bizony a szerelem terén kiváltképp igaz! Ő az, akit az izgalom hajt, az újdonság, nagy lelkesedéssel veti bele magát egy kapcsolatba anélkül, hogy igazán megismerné a partnerét, illetve tisztába jönne saját és párja érzelmeinek tényleges mibenlétével. Ő az, aki képes egy-két hét ismerettség után is összeköltözni, ugyanakkor sajnos sokszor meg is tapasztalja: túl hamar döntött. Amikor ugyanis az újdonság varázsa elvész, felszínre kerülnek azok az esetleges ellentétek, vagy egyszerűen összeférhetetlenségek, amik aztán gyorsan szakításhoz is vezetnek. Mindez persze elkerülhető lett volna némi türelemmel, de ekkor már késő...