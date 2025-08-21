Újabb fejlemény a Covidal kapcsolatban: aggasztó eredmények születtek

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 15:20
Új, aggasztó egészségügyi fenyegetést figyeltek meg.

Új, aggasztó egészségügyi fenyegetést figyeltek meg azoknál, akik elkapták a Covid-19 járványt.

Egy új kutatás szerint a Covid felgyorsítja az erek öregedését / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A kutatás szerint a Covid akár öt évvel is előrehozhatja az erek öregedését, ezzel megnövelve a szívroham és a sztrók kockázatát. Az Európai Szívgyógyászati Folyóiratban közzétett vizsgálat eredményei szerint ez különösen a nőket érinti. Azoknál, akiket beoltottak, kisebb mértékben tapasztaltak érelmerevedést, és tüneteik az idő múlásával stabilizálódtak, szemben azokkal, akik nem kaptak védőoltást. A kutatásban közel 2500 embert vizsgáltak a világ különböző pontjairól. Őket aszerint csoportosították, hogy átestek-e a koronavírus-fertőzésen, és ha igen, milyen súlyossággal. A teszteket a fertőzés után hat hónappal, majd tizenkét hónappal később ismét elvégezték - olvasható az Express cikkében.

A vizsgálatok során egy olyan eszközt használtak, amely méri, hogy milyen gyorsan halad a pulzushullám a nyaki verőértől a lábakban futó artériákig. A gyorsabb hullámsebesség merevebb ereket jelez, ami idősebb érkorra utal. Az eredmények azt mutatták, hogy mindhárom, fertőzésen átesett csoport erei merevebbek voltak, mint azoké, akik nem kapták el a betegséget.

A kutatás vezetője, Rosa Maria Bruno professzor (Université Paris Cité) így nyilatkozott: 

Tudjuk, hogy a koronavírus közvetlenül is hatással lehet az erekre. Úgy gondoljuk, hogy ez vezethet az úgynevezett korai éröregedéshez, vagyis az erek idősebbnek tűnnek a valódi életkornál, emiatt pedig a szív- és érrendszeri betegségek kockázata nagyobb. Ha ez valóban így van, akkor korai szakaszban kell azonosítani a veszélyeztetetteket, hogy megelőzhessük a szívrohamokat és a sztrókokat.

Bruno szerint a férfiak és nők közötti különbséget az immunrendszer magyarázhatja. A nők immunválasza gyorsabb és erőteljesebb, ami segíthet a fertőzés leküzdésében, ugyanakkor ez a túlzott reakció károsíthatja az ereket a fertőzés lezajlása után.

 

