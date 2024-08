Ne stresszeljen az iskolakezdés miatt! Mutatjuk a megoldást (x)

Bár még javában tart a vakáció, a szülőknek és a diákoknak idejében el kell kezdeni a készülődést az új tanévre. A Lidl a legfontosabb tanszerektől kezdve a kreatív eszközökön át, egészen a könyvekig és egyéb tanulási segédeszközökig széles választékot kínál – a lehető legjobb árakon.

A diszkontlánc kiemelt célja, hogy minél több területen támogassa a magyar családokat, és különösen igaz ez az iskolakezdés időszakára, amely sokaknak igen nagy anyagi megterheléssel jár.

Fotó: stock.adobe.com

A „Velünk gyerekjáték a sulikezdés” elnevezésű kampányban több héten át közel 200-féle oktatáshoz kapcsolódó termék vásárolható meg az üzletekben. Akár óvodás, általános- vagy középiskolás diák, esetleg egyetemi hallgató számára keressük a szükséges eszközöket, biztosan megtaláljuk a megszokott, kiváló minőségben és kedvező áron.

Kevesebb pénzért többet és jobbat

„Évek óta kiemelt célunk, hogy a bevásárlás mellett a tanévkezdést is minél inkább megkönnyítsük a magyar családok számára. Tapasztalataink alapján a vásárlók körében a legkeresettebbek a különféle írószerek, füzetek, tolltartók és csomagolástechnikai eszközök mellett az iskolatáskák, hátizsákok, uzsonnásdobozok, kulacsok. A kínálatban számos foglalkoztatófüzet és könyv, LCD írótábla, de akár még az ünneplőruházat is található. Akciós árpolitikánk részeként különös figyelmet fordítottunk arra, hogy minden esetben – így a tanévkezdéshez kapcsolódóan is – minőségi és kiváló ár-érték arányú termékeket biztosítsunk. Számos termék kedvezményes áron - szuper áron és őrületes Lidl áron - vásárolható meg, ami nagy könnyebbséget jelenthet a családok számára” – mondta el a kampánnyal kapcsolatosan Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Fotó: stock.adobe.com

Mindent egy helyen

Érdemes a diszkontlánc akciós újságját is hétről hétre böngészni akár online, akár az üzletekben kihelyezett nyomtatott változatban, mivel folyamatosan frissül a kínálat új és kedvezményes árú termékekkel. Nemcsak élelmiszerek, hanem non-food árucikkek is megtalálhatók benne, például a tanszereken kívül íróasztalok, kisebb bútorok, divatos és minőségi gyermekruházat, háztartási eszközök és textiltermékek is. Utóbbiaknak az egyetemisták is örülhetnek, hiszen ki ne szeretné a kollégiumi szobáját vagy az albérletét jó minőségű és pénztárcabarát holmikkal felszerelni.