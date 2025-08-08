Így forgatja fel az életedet az augusztusi Telihold: ezt hozza a csillagjegyeknek

Mint minden hónapban, augusztusban is lesz Telihold, ami az asztrológia szerint nem más, mint egy holdciklus beérése, kiteljesedése: az Újholddal indult változások manifesztációja. Természetesen nem mindenkire ugyanúgy hat. Korábban már megírtuk, mely négy csillagjegy életét bolygatja meg a leginkább a Tokhal Hold, most azonban eláruljuk, milyen harással lesz a horoszkóp mind a 12 jegyére.
Augusztus 9-én érkezik a következő Telihold, azaz már nem sokat kell rá várnunk. És hogy kire milyen hatással lesz? Mutatjuk!
Kos
Gondold végig, kik állnak melletted, és kik azok, akik csak akadályoznak! Sokat segíthet abban, hogy megtaláld azokat az embereket, akik igazán képesek téged támogatni az életben! Az augusztusi Telihold kiváló időszak erre!
Bika
Könnyen lehet, hogy az a kép, ami másokban kialakult rólad, vagy az a szerep, amit a társadalomban betöltesz, netán az a munka, amit végzel, nincs már összhangban a belső éneddel, a lelkeddel. Itt az ideje változtatni!
Ikrek
Itt az ideje, hogy átértékeld a világnézeted: tanulj, kérdőjelezz meg mindent, lásd új szemszögből a világot!
Rák
A gyógyulás időszaka vár rád: várhatóan mély igazságok törnek a felszínre, talán fájdalommal is jár a folyamat, azonban a végén nem csak új, de kétségtelenül teljesebb ember leszel majd.
Oroszlán
A Telihold arra késztet, hogy tedd rendbe a személyes kapcsolataidat! Vizsgáld meg őket, nézd őket friss szemmel, kívülállóként. Ha valamelyik kapcsolat egyoldalú, azt most ismerheted fel a leginkább.
Szűz
Nincs mit szépíteni: kiégtél. Túlságosan törekedsz a tökéletességre, ennek azonban most fizetheted az árát. Mondj le egy kártékony szokásodról, és a helyét töltsd ki öngondoskodással!
Mérleg
Az augusztusi Telihold emlékeztet rá. az életet nem csak élni, de átélni is kell! Itt az ideje, hogy elengedd egy kicsit magad, és ahelyett, hogy mindent kézben akarnál tartani, elengedd egy picit a gyeplőt!
Skorpió
Itt az ideje, hogy megszabadulj azoktól az érzelmi terhektől, amiket jó ideje cipelsz magaddal. Lehet, hogy nem is igazán a te terheid ezek, hanem generációs terhek, örökségek, amiket épp itt az ideje, hogy elengedj!
Nyilas
Itt az ideje az őszinte kommunikációnak. Ez lehet, hogy alaposan felkavarja majd az állóvizet, de meglásd, minden sokkal jobb lesz majd, amikor a dolgok leülepednek!
Bak
Újra kell vizsgálnod, mi az, ami érték számodra, és mi az, ami nem. Talán ez az augusztusi Telihold segít rájönni, hogy nem csak a bankszámládat kell hizlalnod, más örömöket is találhatsz az életben.
Vízöntő
A Telihold a te jegyedben tartózkodik, így számodra lesz ez az időszak a legszemélyesebb. Itt az ideje, hogy elengedd a régi szerepeidet, a régi berögzüléseket. Segíthet, ha látványos, külső változással indítod az utazást: legyen ez egy új haj, frissítsd fel a ruhatárad, vagy épp a környezeted, az élettered alakítsd át!
Halak
Nyugalom: ez hozza meg számodra a tisztánlátást és a spirituális megtisztulást. Pihenj, és jegyezd le az álmaidat! ki tudja, talán elvezetnek a mélyebb igazságokhoz!
