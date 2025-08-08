Így forgatja fel az életedet az augusztusi Telihold: ezt hozza a csillagjegyeknek

Mint minden hónapban, augusztusban is lesz Telihold, ami az asztrológia szerint nem más, mint egy holdciklus beérése, kiteljesedése: az Újholddal indult változások manifesztációja. Természetesen nem mindenkire ugyanúgy hat. Korábban már megírtuk, mely négy csillagjegy életét bolygatja meg a leginkább a Tokhal Hold, most azonban eláruljuk, milyen harással lesz a horoszkóp mind a 12 jegyére.

Mit hoz számodra az augusztusi Telihold? Fotó: Freepik

Mikor lesz Telihold augusztusban és milyen hatással lesz a csillagjegyemre?

Augusztus 9-én érkezik a következő Telihold, azaz már nem sokat kell rá várnunk. És hogy kire milyen hatással lesz? Mutatjuk!

Kos

Gondold végig, kik állnak melletted, és kik azok, akik csak akadályoznak! Sokat segíthet abban, hogy megtaláld azokat az embereket, akik igazán képesek téged támogatni az életben! Az augusztusi Telihold kiváló időszak erre!

Bika

Könnyen lehet, hogy az a kép, ami másokban kialakult rólad, vagy az a szerep, amit a társadalomban betöltesz, netán az a munka, amit végzel, nincs már összhangban a belső éneddel, a lelkeddel. Itt az ideje változtatni!

Ikrek

Itt az ideje, hogy átértékeld a világnézeted: tanulj, kérdőjelezz meg mindent, lásd új szemszögből a világot!

Rák

A gyógyulás időszaka vár rád: várhatóan mély igazságok törnek a felszínre, talán fájdalommal is jár a folyamat, azonban a végén nem csak új, de kétségtelenül teljesebb ember leszel majd.