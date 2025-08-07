2 csillagjegy, amelyre a legnagyobb hatással lesz az augusztusi telihold

Oroszlán

Általában imádod az Oroszlán időszakát – és miért is ne tennéd? Hiszen ez a te születésnapod hónapja, amikor minden rólad szól, és mindenki téged ünnepel! Az idei év azonban egy kicsit más – a július 18-tól augusztus 11-ig tartó Merkúr-retrográd miatt mintha valami visszafogta volna a szórakozást. A kommunikáció, értelem és logika bolygója negatívan befolyásolta ezt a különleges időszakot, zavarokat okozva a kapcsolatokban, utazásban, napi rutinban és a technológiában is.

Fotó: Unsplash

De még a Merkúr-retrográd sem állíthat meg a telihold idején! A Nap a jegyedben jár, segítve, hogy elegánsan navigálj a Csuka Telihold körül. A Merkúr-retrográd két nappal a telihold után véget is ér, így ekkorra már némi megkönnyebbülést érezhetsz. A telihold az ellentétes jegyben – azaz a zodiákus körön hat hellyel távolabb lévő – Vízöntőben van, ami tovább fokozza az energiádat. Mint levegő jegy, a Vízöntő természeténél fogva lángra lobbantja a te tűzjegyedet, növelve önbizalmadat és kreativitásodat. Bár te és a Vízöntő különböztök egymástól, van bennetek némi közös: mindketten szilárd jegyek vagytok, azaz makacsok, kitartóak és ellenállók. Ezek a tulajdonságok a telihold körül felerősödhetnek. Erőteljesnek érzed magad, élvezed és értékeled a megszokott rutinokat (különösen azután, hogy a Merkúr-retrográd megzavarta őket), és szilárdan kiállsz az elveid mellett.

Bár ez az Oroszlán szezon nem lett olyan tökéletes, mint amilyet szerettél volna, az augusztusi teliholdkor végre igazán ragyoghatsz!

Vízöntő

Az augusztusi telihold a te csillagjegyedben, a Vízöntőben következik be, így ez a holdesemény különösen erőteljes hatással van rád! A telihold idején a Nap az Oroszlán jegyében jár, ami a te ellentétes jegyed – és te pontosan arról vagy ismert, hogy képes vagy finoman egyensúlyozni az ellentétek között, felismerve, hogy azok remekül kiegészíthetik egymást. Augusztus 9. körül a legjobb tulajdonságaid kerülnek előtérbe, és gyors fejlődésen mész keresztül azokban a területekben is, ahol még van hová fejlődni.