3 csillagjegy, aminek most vigyáznia kell a szívére

Augusztus érzelmileg viharos hónap: a Merkúr retrográd mozgása, a feszültségekkel teli telihold és a bátorító, de olykor veszélyes Oroszlán-szezon mind hozzájárulnak ahhoz, hogy néhány csillagjegy különösen sebezhetővé váljon.

Ezek a csillagjegyek különös figyelmet kapnak.

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

A hónap első felében még javában tart a Merkúr retrográd hatása, amely augusztus 11-én fordult ugyan direktbe, de egészen 25-éig érezhető lesz az úgynevezett utóárnyék időszaka. Ez azt jelenti, hogy kommunikációs zavarok, félreértések és régi sérelmek újra előkerülhetnek.

A telihold augusztus 9-én a Vízöntő jegyében tetőzött, és bár nem feltétlen krízist hozott, nagyon erős feszültségeket kelthet párkapcsolatokban és csoportdinamikákban. A hónap végén azonban a Szűzben járó újhold lehetőséget kínál az újrakezdésre, a szokások és hosszú távú célok rendezésére, írja a New York Post.

Íme a három jegy, amelynek a legnagyobb óvatosságra lesz szüksége:

OROSZLÁN

Ez a hónap alapvetően róluk szól, ám a Merkúr retrográd könnyen megtépázhatja a magabiztosságukat. A telihold az Oroszlánok párkapcsolati területét érinti, így régi sérelmek, heves viták vagy bizonytalanságok jöhetnek felszínre. A legjobb stratégia, ha az Oroszlánok megőrzik a pókerarcukat, és nem reagálnak azonnal a provokációkra.

SKORPIÓ

A Skorpióknak most különösen vigyázniuk kell a kommunikációjukkal, hiszen a legártatlanabb megjegyzésük is félreérthető lehet. Különösen a nyilvános helyzetekben, e-mailekben vagy üzenetekben kell óvatosnak lenni. Most inkább a lassú építkezés, a türelem és a régi tervek átdolgozása legyen a fókuszban, mintsem a kockázatos lépések.

VÍZÖNTŐ

Mivel a Merkúr retrográd az Oroszlánban, az ő szembenálló jegyükben történik, a Vízöntők különösen érzékenyen reagálhatnak erre az energiára. Technikai problémák, félreértett üzenetek, elcsúszó tervek jellemezhetik napjaikat. A saját jegyükben érkező telihold pedig személyes, mély érzelmeket hozhat a felszínre. A legjobb, ha a Vízöntők hagynak időt maguknak, és nem próbálnak minden konfliktust azonnal rendezni.