„Mindennap beleteszem a szívemet ebbe a munkába” – Egy ráktúlélő ápolónő Semmelweis-napi vallomása

Több mint százezer kórházi szakdolgozó veszi fel nap mint nap az orvosi és nővéri köpenyt azért, hogy életeket mentsen, gyógyítson, bátorítson és nem utolsósorban reményt adjon. A magyar egészségügy napján, azaz Semmelweis-napon őket ünnepeljük. Nagy Katalin, a kétgyermekes édesanya nyolc éve dolgozik az egészségügyben, mint ápoló. Azóta dolgozott már belgyógyászaton, intenzív osztályon, jelenleg pedig kardiológián segíti a betegeket. Az ő története mégis más, mint egy átlagos nővéré. Hiszen ő megélte azt is, hogy milyen betegként az életéért küzdeni.

Katalin Semmelweis-nap apropóján mesélte el szívszorító történetét Fotó: Olvasói fotó

„Mindig a másokon való segítés volt a hajtómotorom”

Katalin mindig is szociálisan érzékeny volt, nagyon meghatotta őt mások sorsa, nehézsége vagy épp öröme. Mielőtt az egészségügyben elhelyezkedett idős betegeket gondozott, jelenleg pedig kardiológiai osztályon tesz a betegek jóllétéért, mint ápoló. Katalin állítja, alapvető, hogy szakmailag maximálisan látja el a betegeit, de fontosnak tartja, hogy a lelkét is beletegye nap mint nap a munkájába.

Nagyon fontos, hogy a betegem maximálisan biztonságban érezze magát, tudják, hogy bármikor fordulhatnak hozzám kérdéssel. Meghallgatni tizedszer is, megnyugtatni tizedszer is, megfogni a kezét, megérteni a fájdalmát, ez mind a munkám része. Fontos, hogy reggel a „Jó reggelt!” mellé kapjanak egy jó nagy adag biztatást, dicséretet, hogy mennyit javult, de van, hogy viccet mondok, hogy egy kis mosolyt csaljak az arcukra

– részletezi Katalin, aki szerint természetes, hogy amikor új betegként valaki belép az osztályra tele van félelemmel és fontos, hogy tudja, hogy biztonságban van és itt segíteni fogják őt.

– Minden nap beszélgetek a betegeimmel, egy kicsit hozzám is nőnek. Minden beteg sorsa megérint, velük örülök egy-egy jó eredménynek, javulásnak. De ugyanígy a hozzátartozók is nagyon fontosak, sokszor ők is egyedül vannak ezen az úton, tele gondokkal. Őket is biztatom, segítem, ha tehetem – teszi hozzá az ápoló, aki szerint szakmájának a legszebb része, ha lát meggyógyulni valakit, a legrosszabb pedig, amikor elveszít egy beteget, tudva, hogy ő mindent megtett érte.