„Talán nem leszek ott a lányaim esküvőjén” – szívfacsaró hírt kapott Katalin, kiújult a daganata

A diagnózis hallatán Katalinon végigfutott az érzés, hogy talán nem lesz lányai mellett életük legnagyobb pillanataiban / Fotó: Facebook

„Csak nézzenek fel az égre és én onnan vigyázok majd rájuk”

Elkezdtem temetni magam, a férjemnek át akartam adni mindent a gyerekekkel kapcsolatban. Ovit-sulit, hogy intézze, etetés, öltöztetés, miképp legyen majd a lányok szalagtűzője, esküvője. Hogy mindig mondja el nekik, hogy én itt leszek, beszéljenek hozzám és mennyire sajnálom, hogy nem lehetek velük ezeken a napokon. Csak nézzenek fel az égre és én onnan vigyázok majd rájuk

– részletezte az édesanya, aki ebben az időszakban ruhát is csak úgy vásárolt magának, hogy ha ő már nem lesz, az jó legyen a nővérére is. Eljött a műtét napja, majd kiderült, hogy 4 nyirokcsomóból 3-ban áttét van Katalin szervezetében, így jött a kemoterápia.

– Kétségek között őrlődtem. Tudtam, hogyha a kemót nem vállalom, biztos, hogy meghalok. De az is lehet, hogy a kemó gyengít majd el. Végül eldöntöttem, hogy vállalom, hiszem, hogy minden az érdekemet szolgálja. Elmondtuk a gyerekeknek a saját szintjükön, hogy sokat leszek otthon, gyenge leszek és kopasz – mesélt a betegség egyik legnehezebb részéről az anyuka, hiszen két csodálatos kislánya végignézte már egyszer az édesanya harcát.

Katalin végső soron hálás a betegségének, mert ennek köszönhetően erősebb lett / Fotó: Facebook

„Hálás vagyok a ráknak, mert általa hiszek a csodákban, az életben...”

A tagadás és a kétségbeesés után azonban új irányt vett Katalin életútja: az édesanya a holisztikus gyógyulásban hisz, azaz tudja, hogy a lélek gyógyulásán keresztül tud gyógyulni a test. Ezt szem előtt tartva elkezdte gyógyítani lelki sebeit, traumáit és valósággal újjászületett.

– Ha ez a sok rossz nincs, sosem tudom meg, mennyi erő lakozik bennem. Jobb, csendesebb, elfogadóbb, hálásabb ember lettem, aki tele van sebekkel, de még több hálával. Már nincs bennem kétely, hogy meg fogok gyógyulni. A lányaimmal és a nővéremmel is szorosabb lett a viszonyom, ők a tanítóim, akiktől rengeteg szeretet kapok. A férjemnek végtelenül hálás vagyok, aki segít nekem mindenben. Megtaláltam a saját utamat a gyógyuláshoz, hogy lelkileg-testileg is egyensúlyban lehessek – részletezte Katalin, aki már nem harcol a dolgok ellen, hiszi, hogy minden érte történik.

Meggyógyulok, tudom! A Nő nem a melleitől lesz nő. A nőiség belülről fakad. A lélek gyógyulása pedig ugyanolyan fontos, mint a testé, mert egy daganat vagy genetika, vagy külső hatások vagy lelki okok miatt alakul ki

– zárta gondolatait Katalin, aki könyvet szeretne írni tapasztalatairól, melynek bevételéből egy olyan szervezetet szeretne létrehozni, ami együtt, párhuzamosan támogatja a daganatos betegek testi és lelki gyógyulását. Hiszi, hogy ez sikerülni is fog, hiszen előtte nincs lehetetlen. Bár a sugárkezelés még hátra van, Katalin tudja, hogy ahogy egyszer már meggyógyult, most is meg fog és boldogan élhet családja körében.