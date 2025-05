„Megtanultam a hála nyelvét" – Újra dolgozik a mellráktúlélő édesanya, betegeinek ad erőt Katalin

Nagy Katalin a nevében is hordozza azt az erőt és nagyságot, amire a sors kiválasztotta. A kétgyermekes édesanya egyszer már legyőzte a mellrákot, egy kontrollvizsgálat azonban tavaly rossz híreket hozott, újabb harc elé állítva az édesanyát. Katalinnak másodjára is szembe kellett néznie azzal, amitől mindenki retteg: a rákkal. Katalin januárban fejezte be a sugárkezelést, márciusban pedig vissza is tért munkájához.

Kétszer nézett szembe a szörnyű kórral a mellrákkal diagnosztizált Katalin Fotó: Olvasói fotó

„Közelebb kerültem a betegeim lelkéhez, mellráktúlélőként a sorstársuk is vagyok"

Nagy Katalin ápolóként dolgozott már a betegsége előtt is, hivatását pedig március óta újra gyakorolhatja. Bár a gyógyulás útján jár ő maga is, betegeinek próbál erőt adni.

Ápolóként még közelebb kerültem a betegeim lelkéhez, hisz mint sorstárs élem meg mind testi mind lelki szinten a problémájukat. Empatikusabbá, érzékenyebbé váltam irányukba, mindent elkövetek, hogy napról napra jobban legyenek minden szinten

– nyilatkozta a Borsnak az édesanya.

Katalin két gyönyörű lányt nevel férjével, Grétit és Zselykét Fotó: Olvasói fotó

– Rengeteg energiát kapok a betegektől és ők nem is sejtik milyen hálás vagyok nekik, hisz én bejártam a másik utat, a beteg utat is, így tudom mi az ami hiányzik a másik oldalról. Ezeket a lyukakat próbálom betömni vagyis fogni a kezüket mindaddig amíg vissza nem térhetnek a szeretteikhez – tette hozzá Katalin, aki most a kontrollokat éli meg a legnehezebben és az azzal járó stresszt, valamint a hormongátlással járó fájdalmakat és álmatlanságot.

Én olyan voltam mint egy szikla, most csak az árnyéka vagyok. Rokkantnyugdíjas lettem, 80%-ra százalékoltak le, nehéz feldolgozni. Az életminőségem borzalmasan rombolja a hormongátlók mellékhatása. Tudom én hogy élni és életben maradni, de azért nagyon nem mindegy milyen az az élet

– mesélt érzéseiről és nehézségeiről az édesanya, aki alternatív terápiák és életmódváltás segítségével próbál testileg és lelkileg is gyógyulni. Sokat mozog, jógázik, de a legnehezebb számára a negatív gondolatok kiirtása. Két gyönyörű lányt, a tinédzser Grétit és az óvodás Zselykét neveli férjével.

Katalin most a testi és lelki gyógyulásra egyaránt fókuszál Fotó: Olvasói fotó

„Talán nem leszek ott a lányaim esküvőjén”

Katalin egy korábban adott interjújában mesélte el a Borsnak a betegsége egyik legsötétebb oldalát: a tudatot, hogy talán nem élheti meg az élet nagy eseményeit majd lányai mellett.

Olyan nagyon szeretem Őket és végtelenül büszke vagyok és hálás, hogy engem választottak, sokat tanítanak nekem, tükröt tartanak. Legyenek bármilyenek, én amíg dobog a szívem büszke anyukájuk leszek és szeretni fogom őket

– Bízok és hiszem, hogy maradhatok és megélhetek velük még sok csodálatos pillanatot és gyűjthetünk élményeket, amikből táplálni tudjuk lelkünket. Mert ezek az igazi értékek, amiket szeretnék megadni, átadni nekik: a hála megélését, a tudatosságot, a szeretet hatalmas erejét, a mosolyt és azt, hogy élő példa legyek számukra, hogy a legmélyebb legsötétebb állapotokból is van kiút – hangsúlyozta az édesanya, aki számára a legfontosabb most, hogy lelkileg és testileg is rendben legyen, kapcsolódjon a természettel és szeretne szakmailag is fejlődni.

Végtelenül hálás vagyok a testemnek, hisz kitartott és támogatott engem, ahogy a lelkem is. Mindent megteszek, hogy megóvjam

– zárta gondolatait Nagy Katalin, aki nem csak lányainak és betegeinek, de minden embernek erőt ad és példát mutat kitartásával és hitével.