Kávézaccot szórt a nejlonharisnyába: elképesztő, amit ezután művelt vele

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a kreatívabbnál kreatívabb háztartási praktikákkal jelentősen megkönnyíthetjük a mindennapjainkat, ráadásuk sokszor még sokat spórolhatunk is. Már írtunk arról, hogy méregdrága hajpakolások vásárlása helyett egyszerűen hagyjuk meg a rizs mosóvizét, az ugyanis csodákat tesz a hajunkkal. Arról is beszámoltunk, hogy a tojáshéj számtalan módon felhasználható a kertben és a tisztaság megőrzése érdekében. Most pedig azt mutatjuk be, hogy milyen csodákra képes egy kis kávézacc és egy nejlonharisnya.

A kávézaccot számtalan módon fel lehet használni Fotó: Pixabay

Sajnos akármilyen elővigyázatosak vagyunk, óhatatlanul előfordul az, hogy egy jó pörkölt vagy egy kis töltött káposzta illata belengi az egész hűtőt. Bár az ilyen baleseteket megelőzhetjük az étel alapos letakarásával, esetleg bedobozolásával, még így is előfordul, hogy más ételek (vagy legalábbis azok csomagolása) átveszi a markáns főztünk illatát. Van azonban egy filléres, mégis hatékony módszerünk a hűtő szagtalanítására. Mindössze annyi a dolgunk, hogy fogunk egy régi nejlonharisnyát, amelynek lábfejét levágjuk. Ezen keresztül szórjunk bele kávézaccot, az így kapott kreálmányt pedig helyezzük be a hűtőszekrénybe. A kellemetlen szagokat ekkor a harisnyán keresztül szívja magába a kávézacc, így semlegesítve azt.

A kávézaccot egyébként soha nem érdemes kidobni, hiszen számtalan módon fel lehet használni. Nagyszerű arcpakolásként funkcionálhat, valamint serkenti a hajnövekedést és a korpásodást, ha hajmosás közben dörzsöljük a fejbőrünkbe. A kertben igazi csodaszer, hiszen szagával elűzi a kártékony rovarokat, emellett a veteményesünknek is jót tehet, ha a növény szereti a talajsavanyítást. Ha pedig a lefolyót szeretnénk tisztítani, de vegyünk drága szereket, egyszerűen csak meleg vízben feloldva engedjük le a zaccot!