Marsi Anikó vallomása: "Dagadt disznó voltam"

Marsi Anikó, a TV2 népszerű híradósa az utóbbi időszakban ismét a figyelem középpontjába került, miután látványos átalakuláson ment keresztül. A közösségi médiában megosztott fotóin és a Tényekben is jól látható, hogy alakja karcsúbb lett, amit ő maga is megerősített. Azonban a változások nem csupán a külsőségekben nyilvánulnak meg, hanem abban is, ahogyan a műsorvezető a testszégyenítéssel kapcsolatos kritikákra reagál.​ Ezúttal a Mokka vendége volt, ahol Iszak Eszti és Váczi Gergő kérdezték.

Marsi Anikó férje, Gyarmati Gábor mindenben támogatja a híradóst (Fotó: Szabolcs László)

Marsi Anikó fogyása nagyon gyors lefolyású volt

"Nem akarok a szavatokba vágni, de úgy ülök itt, mint, aki karót nyelt. Leülök és egyből ide ráhajlik a hájam. Szeretném, ha állva beszélgetnénk, úgy előnyösebb. Vagy üljek vissza a helyemre? Mindjárt úgyis rámszól a rendező, hogy maradjak nyugton" – kezdte nem mindennapi módon a Mokkás beszélgetést Marsi Anikó. Iszak Eszti biztatására, miszerint kolléganője ülve is gyönyörű, végül megenyhült a híradós és elkezdődött .érdemben a kendőzetlenül őszinte beszélgetés.

"Nekem tényleg az esett rosszul, ahogy kinéztem, naná, hogy erre megjegyzést tettek az emberek. Ha most fognak megjegyzést tenni, az a ti hibátok lesz, mert hagytatok ide leülni. Eleve a tévé is erősít, Eszter egy gyönyörű, nádszálvékony nő, de a tévé képernyőjén ő sem tűnt annak"– vallotta be Marsi Anikó.

"Dagadt disznó voltam"

Ezután olyan mondat hagyta el a híradós száját, amin a műsorvezetők is meglepődtek:

Egyébként tényleg dagadt disznó voltam. Nem hívnám magasságnak, szóval, amikor ezzel a mélységgel, ami nekem van 72 kg voltam az nem volt szép látvány

– gyakorolt elképesztő önkritikát Marsi Anikó.

Marsi Anikó mára visszanyerte a formáját (Fotó: Csudai Sándor)

Iszak Eszti egyből a védelmébe vette a Tények híradósát, aki a ruha, a smink és a jó beállítások számlájára írta, hogy ekkor is csinosnak hathatott a képernyőn keresztül.

Nem éreztem jól magam a bőrömben. Tényleg úgy néztem ki, mint, aki terhes. A legnagyobb meglepetésre várandós voltam öregasszony létemre, de nem ettől voltam kövér

– árulta el Marsi Anikó, aki bevallása szerint a két gyermekének a születése után nagyon meghízott, mert elkezdett falni, ugyanakkor most már figyel az alakjára, amiben egy csodaszer óriási szerepet vállal.